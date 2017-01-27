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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Milli Seferberlik Heyeti Uşak'ta



(Fotoğraflı)



Bayram Keleş

UŞAK (İHA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları, Bakan Dr. Mehmet Müezzinoğlu'nun 6 Ocak 2017 tarihinde Konya'da kamuoyuna duyurduğu "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında, Uşak'ta bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Milli Seferberlik Heyeti, Mesleki Yeterlilik Kurum Başkanı Adem Ceylan ve beraberindeki bürokratlarla , 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' programı kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uşak' İl Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenledi. Ceylan, Uşak'ta işsizlik oranının yüzde 4 olduğunu ve bu rakamın Türkiye'deki işsizlik ortalamasının çok altında olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"SORUNLARI DİNLEYİP BERABER ÇÖZÜM BULACAĞIZ"

Bakan Mehmet Müezzinoğlu'nun talimatları doğrultusunda teşvikleri anlatıp, daha güçlü bir Türkiye için çalışma hayatının sorunlarını belirleyeceklerini kaydeden Adem Ceylan, "Seferberlik kapsamında Uşak'tayız. 81 ilimizde ticaret ve sanayi odaları, esnaf ve sanatkârlar odaları, iş adamları, sanayiciler, KOBİ kapsamındaki iş adamları, Aktif iş gücü programlarından Yararlanan iş yerleri ve çalışanlar, hibe kapsamında kendi işini kuran engelli vatandaşlar, işçiler, kadın çalışanlar, işsizler, engelli çalışanlar, üniversite öğrencileri, iade kapsamında tıbbi cihaz kullanan vatandaşlarımız ve emeklilerimize ulaşacağız. İstihdama katkı sağlama hedefiyle, kayıt dışı istihdamla mücadelemizde tarafların desteğini isteyeceğiz. Teşviklerimizi anlatacak, bakanımızın talimatıyla daha güçlü bir Türkiye için çalışma hayatının sorunlarını belirleyerek, çözüm yollarını birlikte bulacağız. İşçimizin, işverenimizin yanında olacak, alın terinin akıl teriyle değerlendiği, her ikisinin de hakkının korunduğu daha müreffeh bir Türkiye için çalışacağız. Yine hizmetlerimizle ilgili görüş ve önerileri alarak hizmet kalitemizi arttırmak için ihtiyaçları belirleyeceğiz. Bu kapsamda siz değerli basın mensuplarının da desteğine büyük ihtiyaç duyduğumuzu belirtmek isteriz. Bu seferberliğin her kesime ulaşması ve etkinliği için basınımızın desteği büyük önem taşımaktadır. Bugün burada bizlerle beraber olduğunuz ve programımıza sunacağınız katkılar için şimdiden teşekkür ederiz.Çalışma hayatında ilan ettiğimiz milli seferberliğin Uşak ilimize hayırlı olmasını diliyoruz" ifadesini kullandı..

SKG Uşak İl Müdürü İbrahim Öztürk, bakanlık bürokratlarına kurumun şehirdeki faaliyetleriyle ilgili bilgiler sundu.

Ceylan ile birlikte Milli Seferberlik heyetinde; SGK Daire Başkanı Ahmet Yetim, İŞKUR Daire Başkanı Cihat Demirel, Çalışma Daire Müdürü Cihat Demirel yer aldı.

Heyetin Uşak programı, İŞKUR İl Müdürlüğü ziyareti, SGK İl Müdürlüğü binasında basın toplantısı toplum yararına program ve iş başı eğitim programı ile işe yerleştirilen, açık işe yerleştirilen ve engelli işçilerden oluşan toplam işçi grubu ile yemek yenmesi ile devam etti.

Öğleden sonraki program, Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ticaret Borsası Başkan ve Yardımcıları, işçi sendikalarının il yöneticilerinden başkan ve yardımcısı ile UTSO Salonunda düzenlen toplantı ile de sona erdi.

(BK-MB-Y)



27.01.2017 16:41:03 TSI

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