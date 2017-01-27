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Yunusemre MHP'den birlik beraberlik çağrısı



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MANİSA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yunusemre İlçe Başkanı Av. Buğra Çelikkanat ülke gündeminin içerisinden geçtiği durumla ilgili önemli açıklamalarda bulunarak birlik beraberlik çağrısında bulundu.

MHP Yunusemre İlçe Başkanı Av. Buğra Çelikkanat ülkücü hareketin varlığıyla, birliğiyle, partisiyle Türk milletinin en güçlü sivil toplum teşkilatı olduğunu vurguladı.



"Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in bizlere emanetidir"

MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat açıklamasında, "Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, ülkücü hareket; varlığıyla, birliğiyle, partisiyle Türk milletinin gizli ve açık tüm düşmanlarına karşı, vatan toprakları üzerinde kurulan en güçlü teşkilat ve sivil toplum teşkilatıdır. Ülkücülerin ve Türk milliyetçilerinin tek bir partisi vardır o da; Türk dünyasının ölümsüz lideri cennet mekan Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in bizlere emanet ettiği Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Tıpkı geçmişte Başbuğumuza yapılanlar gibi bugün de Milliyetçi Hareket Partisi'nin liderini hedef alan ve hakarete varan çirkin ithamlarda bulunulmaktadır. Bu kendini bilmezler gün gelecek bu eylemlerinin utancıyla yanıp tutuşacaktırlar. Çünkü geçmişimiz bizlere gösterdi ki, tarih her zaman için Liderimiz Devlet Bahçeli'yi haklı çıkarmıştır." şeklinde konuştu.



"Ülkücü ülkücünün öz kardeşidir"

Başkan Çelikkanat açıklamasını şöyle tamamladı: "Her dönem olduğu gibi bu dönem de senaryo aynı, aktörler farklıdır. Ancak bu şer odaklarının unuttuğu tek gerçek ülkücü ülkücünün öz kardeşi olduğudur. Genel Merkezimizin açıklamalarını takip etmeyip, liderimizin ne dediğini anlamadan, başkalarının açıklamalarıyla hareket etmek yerine gelin hep birlikte liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'yi dinleyelim. Bu nedenlerle vatanımızın biz ülkücülere en çok ihtiyaç duyduğu bu günlerde tüm ülkücü kardeşlerimizi birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye davet ediyorum."

(SC-Y)



27.01.2017 16:41:13 TSI

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