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Görme engelliler KO-MEK ile dünyaya açılıyor

27 Ocak 2017 Cuma, 16:37
Görme engelliler KO-MEK ile dünyaya açılıyor
Görme engelliler KO-MEK ile dünyaya açılıyor

(Fotoğraflı)

Kaan Kızıl
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de yaşayan görme engelli vatandaşlar, KO-MEK'te verilen kurslar sayesinde kendilerini geliştiriyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimleri Kursları (KO-MEK) ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü projelerle engelli vatandaşlar da farklı eğitim uygulamalarıyla yardımcı oluyor. Verimli eğitimde pratik yapmanın etkilerini çok iyi değerlendiren KO-MEK, kursiyerlerini sadece sertifika alan değil, nitelikli ve kaliteli uzmanlar olarak yetişmelerini sağlıyor. Toplumun her bireyine ulaşmayı hedefleyen KO-MEK ve Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yeni dönemde de engelli bireyler için çalışmalarına başladı. Görme engelli bireylerin güncel ve sosyal hayatta karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmeleri için projeler hazırlayan KO-MEK, bu anlamda görme engelliler için bilgisayar kullanımı dersleri başlattı.
KO-MEK Leyla Atakan Kültür Merkezi'nde başlayan eğitimlere Kocaeli'nde yaşayan görme engelli vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. 10 parmak klavye kullanımının öğretildiği derslerde görsel çalışmaların yanı sıra işitsel argümanlar ile eğitimler destekleniyor. Eğitimlerde, alanında usta öğreticiler ile görme engelli vatandaşların gelişen teknolojiyle ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri hedefleniyor.
Kusrlar hakkında bilgi veren usta öğreticisi Engin Albayrak, "KO-MEK'in bu yılı görme engelliler için daha fazla proje üretmesinden sonra görme engelliler için ayrı bir önem taşıyan bilişim teknolojilerini daha rahat ve güvenli kullanmaları için dersler veriyoruz. Teknolojinin gelişmesi ve artık birçok ihtiyacın teknolojik ortamda halledilmesinin ardından KO-MEK'in böyle bir eğitim başlatması bizleri çok mutlu etti" dedi.
Kurslardan memnun kaldığını ifade eden görme engelli kursiyerlerden Gizem Azar ise, "Eğitimler bizler için eğlence oluyor, bilgisayar kullanmayı çok istiyordum şimdi burada 10 parmak klavye eğitimi dahi alabiliyoruz" şeklinde konuştu.
Görme engelliler için yaptığı çalışmalarla herkesin takdirini kazanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Dilek Karaca ise konuşmasında bilgisayar kullanmanın engelli bireyler için önemine değinerek, görme engelli bireylerin bilgisayar kullanması onların dünyaya açılması demektir diyerek bu işin önemine vurgu yaptı.
(KK-GY-Y)

27.01.2017 16:42:03 TSI
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