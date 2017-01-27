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Mezitli'de belediye personelinin bisikletli mesaisi

27 Ocak 2017 Cuma, 16:38
Mezitli'de belediye personelinin bisikletli mesaisi
Mezitli'de belediye personelinin bisikletli mesaisi

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Otomobil kullanımının olumsuz etkilerine dikkat çekmek ve bisiklet kullanımının yaygınlaşmasını arttırmak amacıyla Mersin'in merkez Mezitli Belediyesi'nin 'Çalışan Sağlıklı Pedaller' projesi başarılı oldu. Yaklaşık 1 yıldır alınan 10 bisikletle denenen yöntemin verimli olması üzerine harekete geçen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, tüm ilgili birimlere bisiklet verme kararı aldı. Bundan böyle kısa mesafeli kurumlar arası alışveriş, araçlar yerine bisikletlerle gerçekleştirilecek.
Mezitli Belediyesi tarafından bir yılı aşkın süredir denenen kurumlar arası bisikletle iletişim projesi başarıya ulaştı. 10 bisikletle başlayan ve belediye personelinin kısa mesafeli kurumlar arası evrak gibi küçük alışverişlerinin bisikletle yapılması projesinin başarı kazanması üzerine Başkan Tarhan, ilgili tüm birimlere bisiklet verme kararı aldı. Kurumlar arası iletişimde zaman kaybının önüne geçmeyi ve tasarrufu odaklayan proje ile aynı zamanda çalışanların sağlık yaşamına da katkı sağlanmış olacak. Dileyen belediye personeli evine de bisikletlerle gidebilecek.
Dünyada yaygın olan bisiklet kullanımının maalesef Türkiye'de çok düşük olduğuna dikkat çeken Tarhan, önce çalışanlardan başlayarak tüm Mezitli'de bisiklet kullanımını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Mezitli'nin tamamının bisiklet kullanımına uygun bir kent olduğunu ifade eden Tarhan, "Biz bir yandan aldığımız 10 bisikletle kurumlar arasında iletişimi bisikletle sağlamayı denerken, kentin belli bölümlerine bisiklet yolları yaparak, Mezitli'de bir dönüşümü sağlamayı hedefledik. Biz halkımızın mutlu olmasını istiyoruz. Mutlu olmanın ilk yolu da önce sağlıklı olmaktır. Bunu da en iyi halkı spora yönlendirerek yapabiliriz. Belediyelere de bu yönde görev düşüyor. Araç trafiği, egzoz gazı varken bisiklet kullanımını artırmamız gerekiyor. Bu nedenle bisiklet kullanımına büyük önem veriyoruz" dedi.
Bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla önce belediye personeline bisiklet kullandırmayı hedeflediklerini vurgulayan Tarhan, "Şu anda bizim belediyemizde 10 bisikletimiz var ve personelimiz evrak getir götür işlerinde aktif bir biçimde bu bisikletleri kullanıyor. Biz hedefimizi her personelimize bir bisiklet verebilecek şekilde büyüttük. Yaptığımız bisiklet yolları nedeniyle Sağlık Bakanlığı bize 850 bisiklet verecek ve biz bu bisikletleri belediye personeline, muhtarlara ve vatandaşlara vereceğiz. Her müdürün, zabıtanın, personelin bisikleti olacak. Belediyedeki müdürlerimiz artık makam arabasının arka sağ köşesinden vazgeçsinler ve bisiklete binsinler istiyorum. En yaşlısından en gencine kadar herkes bisiklet kullansın istiyoruz" diye konuştu.
(KRY-Y)

27.01.2017 16:42:29 TSI
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