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AK Partili Güvenç 'Evet-Hayır' paylaşımlarını değerlendirdi

27 Ocak 2017 Cuma, 16:38
AK Partili Güvenç 'Evet-Hayır' paylaşımlarını değerlendirdi
AK Partili Güvenç 'Evet-Hayır' paylaşımlarını değerlendirdi
- TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç:
- "Bir sanatçı, bir spor adamı evet de der, hayır da der. İki tarafta görüşlerini açıklama hürriyetine sahip"
- "Bundan rahatsız olanlar demokrasiyi hazmedemeyenlerdir"

(Fotoğraflı)

Sadık Cangel
MANİSA (İHA) - TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç sosyal medya üzerinden Rıdvan Dilmen'in başlattığı akımı değerlendirdi. Güvenç, "Bir sanatçı, bir spor adamı evet de der, hayır da der. İki tarafta görüşlerini açıklama hürriyetine sahip. Rıdvan Dilmen'in başlattığı bir akım var. 'Ben evet diyorum sen ne diyorsun.' Güzel ve medeni bir hareket. Bundan niye rahatsız oldular" dedi.
Şehzadeler Belediyesi tarafından düzenlenen bir konferansa katılmak üzere Manisa'ya gelen Manisa eski valisi, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter'i ziyaret etti. Yeni Anayasa için Manisa'ya geldiğini belirten Güvenç, referandumda Manisa genelinden destek alacaklarına olan inancının tam olduğunu ifade etti. Sosyal medya üzerinde başlatılan 'Evet-Hayır' tartışmalarıyla ilgili gazetecilerin sorularını cevaplayan Güvenç, bunun bir demokrasi olduğunu ve demokraside herkesin görüşlerini açıklama hürriyetine sahip olduğunu vurguladı. Güvenç, "Burada önemli olan birbirini kırmadan medeni bir şekilde görüşlerini ifade edebilmek. Hiç kimse mahalle baskısı yapmamalıdır. Bir sanatçı, bir spor adamı evet de der, hayır da der iki tarafta görüşlerini açıklama hürriyetine sahip. Şu anda Rıdvan Dilmen'in başlattığı bir akım var. 'Ben evet diyorum sen ne diyorsun.' Güzel ve medeni bir hareket. Bundan niye rahatsız oldular. Bundan rahatsız olanlar demokrasiyi hazmedemeyenlerdir. Bir başkası da çıkar ben hayır diyorum ona da saygı duyarsın" diye konuştu.
Referandum gününe kadar güçleri yettiği sürece halkın evet oyu yönünde oy kullanması için çalışacaklarını vurgulayan Güvenç, "Türkiye'nin neden buna ihtiyacı var, amacı ne, hangi sorunlar bizi bu noktaya getirdi. Buna saygı duyacağız. Kavga etmeyeceğiz, birbirimizi ötekileştirmeyeceğiz, birbirimize baskı yapmayacağız. Şu anda bence iyi gidiyoruz. Muhalefette kendisini millete ayak uyduracak çizgiye getirecek diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Sosyal medyanın sorumlu bir alan olduğunu kaydeden Güvenç, şunları söyledi:
"İnkar edilemez bir gücü var. Her geçen gün de yaygınlaşıyor. Ama maalesef onda kimlikler sahte. Problem burada. Kimliklerin sahte olması önemli problem. İki özgürlük alanı var diye orada kişilik haklarına saldırılması, hakaret edilmesi, seviyenin düşürülmesi başka bir problem. Yoksa iletişime karşı çıkmak mümkün değil. Sosyal medyayı, interneti bağışlayın beni uyuşturucu için, insan kaçakçılığı için, terör için kullandığınız zaman bu nasıl başka yerde suçsa bu da suçtur. Dolaysıyla dikkatli olmamız lazım. Bir silahı alıp düşmanı karşı da kullanabilirsin, hem kendine de kullanabilirsin. Suç silahta değil, suç onu kullanandadır. Sosyal medya da bu anlamda ciddi kontrol edilmesi gereken, devletlerin çözüm üretmesi gereken bir alan haline geldi uluslararası hukukta. Çünkü uluslararası kadın tacirleri, çocuk tacirleri, madde tacirleri, teröristler çok ciddi kullanıyorlar. Ama inkar edilmezde bir gerçekliği var. Sosyal medya fenomeni var şu anda. Ben kullanmaya çalışıyorum. Kullanarak orada yürümeye çalışıyorum başka çaresi yok."
(SC-SÜ-HA-Y)

27.01.2017 16:42:45 TSI
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