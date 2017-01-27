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Manisalı Yazar Engin Topuz okurlarıyla buluştu

- Yazar Topuz'dan kitap severlerle edebiyat sohbeti



(Fotoğraflı)



Aykut Yeniçağ

MANİSA (İHA) - Manisalı Yazar Engin Topuz, Manisa Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikle kitap severlerle buluştu.

Manisalı Yazar Engin Topuz, Manisa Kültür Turizm Müdürlüğü'nün geleneksel hale getirdiği 'Kültür Sohbetleri'ne konuk oldu. Dr.İbrahim Türek Kütüphanesi'nde düzenlenen ve moderatörlüğünü Yazar Osman Özbaş'ın yaptığı keyifli sohbete kitap severler yoğun ilgi gösterdi. Yazar Topuz, kitap severlerle geçtiğimiz yıl yazdığı Edebiyatın Haziran Mezarlığı adli kitabı üzerinde başta Manisalı edebiyatçıların bilinmeyenlerini anlattı. Topuz, söyleşide kitap severlerden gelen soruları da yanıtladı. Gördüğü ilgi karşısında memnuniyetini dile getiren Topuz, "Geçen yıl çıkardığım Edebiyatın Haziran Mezarlığı adlı kitabımla ilgili konuşacağız. Genel anlamda başta Manisalı yazarlar olmak üzere, şair ve edebiyatçıların bilinmeyenleriyle ilgili benim kitabım üzerinden konuştuk. Bir çok yazarı ve şairi böylelikle anmış olduk. Bu soğukta kitap dostlarımız geldiler. Hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah bu tip sohbetlerin artarak devam etmesini diliyorum" diye konuştu.

(AY-Y)



27.01.2017 16:42:46 TSI

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