YEREL HABERLER / BOLU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çiçek açan endemik bitkiler ilgi görüyor

Çiçek açan endemik bitkiler ilgi görüyor



(Fotoğraflı)



Faruk Çidem

BOLU (İHA) - Bolu Belediyesi'nin koruma altına aldığı bölgeye has endemik ve geotif bitkiler kış mevsiminde açtığı çiçekler görenleri büyüledi.

Bolu'da bulunan endemik ve geotif bitkileri koruma altına almak amacıyla 2015 yılında Bolu Belediyesi ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi arasında protokol imzalanarak, tespit edilen 232 bitkiden 170'i Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı fidanlıkta oluşturulan Bolu İli Endemik Bitkiler Geotif Bahçesi'nde korumaya alındı.

Bolu İli Endemik Bitkiler Geotif Bahçesi'nde korumaya alınan 75'i endemik, 95'i geotif (soğanlı) bitki olmak üzere doğada ender görülen 170 bitki için adaptasyon süreci başarıyla tamamlandı.

Oluşturulan ortama uyum sağlayan bitkilerden kardelen, katır çiğdemi, mor süsen ve göl soğanı gibi bitkiler çiçek açmaya başladı.

Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Aylin Aydın, bitkiler için adaptasyon süreçlerinin başarıyla tamamlandığını, çoğaltma ve muhafaza işlemlerinin devam ettiğini belirtti.

(FC-RFK-Y)



27.01.2017 16:48:50 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER