YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Toltar'dan Yaman'a geçmiş olsun ziyareti

Başkan Toltar'dan Yaman'a geçmiş olsun ziyareti



(Fotoğraflı)



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, hastaneye kaldırılan AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'ın babası Bahri Yaman'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Rahatsızlanarak Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'ın babası Bahri Yaman tedavi altına alındı. Hastaneye yatırılan Bahri Yaman'ın sağlık durumu iyiye doğru giderken, Yaman'a geçmiş olsun ziyaretleri de ardı ardına gelmeye başladı. Bölgede ki belediye başkanları ilçe başkanları başta olmak üzere birçok siyasetçi ve vatandaş ziyarette bulunurken, Darıca Farabi Devlet Hastanesinde tedavisi devam eden Baba Yaman'a bir ziyarette Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar'dan geldi. Başkan Toltar, AK Parti Dilovası İlçe Başkan Yardımcısı ve SKM Başkanı Fazıl Korkmaz ve İlçe yöneticileri ile birlikte Bahri Yaman'ı ziyaret etti.

Başkan Toltar, ziyarette Yaman'ın sağlık durumu hakkında bilgiler aldıktan sonra Milletvekili Cemil Yaman'a geçmiş olsun dileklerinde bulunurken, babası Bahri Yaman'a ise acil şifa dileklerini iletti. Başkan Toltar daha sonra Darıca Farabi Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Hikmet Yaşar'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Toltar ziyarette hastane çalışmaları hakkında bilgiler alırken, Yaşar'a çalışmalarında başarılar dileyerek hastaneden ayrıldı.

(KK-RFK-Y)



27.01.2017 16:57:16 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER