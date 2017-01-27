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Elazığspor'un 9'uncu transferi Diarra oldu



Hüseyin Kabukçu

ELAZIĞ (İHA) - Elazığspor, forvet Lamine Diarra ile 1,5 yıllığına anlaştı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor daha önce prensipte uzlaştığı ve İstanbul'a davet ettiği 33 yaşındaki forvet Lamine Diarra ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Türkiye'de Antalyaspor ve Göztepe formaları da giyen Diarra, Elazığspor'un ara transfer döneminde renklerine bağladığı 9. isim oldu. Bordo-Beyazlı ekip daha önce Ozan Tahtaişleyen, Aldin Cajic, Youssef Yeşilmen, Timur Bayram Özgöz, Ahmet Sabri Fener, Adem Alkaşi, Lanre Kehinde ve Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katmıştı.



Lamine Diarra kimdir?

1983 Senegal Bignona doğumlu olan Lamine Diarra, profesyonel futbol kariyerine 2001-2002 sezonunda ülkesinin Dakar takımında başladı. Daha sonra İsviçre'nin köklü kulübü Neuchatel Xamax'ın dikkatini çeken ve buraya transfer olan Lamine Diarra, sırasıyla Baden (İsviçre), Aarau (İsviçre), Zrinjski Mostar (Bosna Hersek), Beira Mar (Portekiz), Partizan (Sırbistan) ve Al Shabab (Birleşik Arap Emirlikleri) gibi takımlarda forma giydikten sonra 2012-2013 sezonunda Türkiye'ye geldi ve Antalyaspor'la anlaştı. Akdeniz ekibinde birbirinden başarılı maçlar çıkaran Senegalli golcü, bir dönem Göztepe'de de kiralık olarak forma giydi. Antalyaspor ile olan sözleşmesini fesheden Diarra, sezon başından bu yana herhangi bir takımda görev yapmadı. Kariyeri boyunca 285 maçta forma giyen tecrübeli oyuncu, 118 gol attı ve 44 golünde asistini yaptı. Lamine Diarra Senegal Milli Takımı'nda ise forma giydiği 11 maçta 6 gol kaydetti.

(HK-MP-Y)



27.01.2017 17:01:56 TSI

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