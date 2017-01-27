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Minibüs şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

27 Ocak 2017 Cuma, 17:02
Minibüs şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Kenan Çakır
AĞRI (İHA)  Ağrı'nın Tutak ilçesinde köy minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, ilçenin Bayındır köyü yakınlarında meydana geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle direksiyon hakimiyeti kaybedilen minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu, Bayındır Köyü Muhtarı Ekrem Özyolci yaralanırken, diğer yolcular ise yara almadan kurtuldu. Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
(MSA-Y)

27.01.2017 17:06:26 TSI
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