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Silopi'nin 45 yıllık su ihtiyacı giderildi

27 Ocak 2017 Cuma, 17:02
Silopi'nin 45 yıllık su ihtiyacı giderildi
Silopi'nin 45 yıllık su ihtiyacı giderildi

(Fotoğraflı)

Ayaz Müldür
ŞIRNAK (İHA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğü tarafından Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaptırılan İçme Suyu Arıtma Tesisi ile ilçe merkezi ve 13 köyün 45 yıllık su ihtiyacı giderildi.
DSİ tarafından, Silopi ilçesi Şehit Harun Boy Mahallesi'nde yapımı tamamlanan İçme Suyu Arıtma Tesisi, yapılan protokolle Silopi Belediyesine devredildi. Protokol törenine, DSİ 10'uncu Bölge Müdürü Murat Dağdeviren, Silopi Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Ökten ve DSİ ile belediyenin birim müdürleri katıldı.
DSİ 10'uncu Bölge Müdürü Murat Dağdeviren, "60 bin metreküp günlük kapasiteli çok büyük önemli bir tesisi hizmete açmanın da gururunu yaşıyoruz. Silopili vatandaşlarımıza bu tesisin hayırlı olmasını diliyoruz. Türkiye'nin her yerinde temiz ve sağlıklı içme suyun verilmesi hususunda kuruluşumuz çok büyük özveri ve gayretler ile çalışmalarını yürütüyor. Biz tabii ki bu tesisleri yaptıktan sonra belediyelere devrini gerçekleştiriyoruz. Belediye başkanlığımızın da gerçekten nitelikli personeller ile tesisi devralmakta olduğunu görmekten de çok büyük memnuniyet gördük" dedi.
(AYZ-MP-Y)

27.01.2017 17:07:37 TSI
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