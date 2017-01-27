27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yüksekova'da kar yağışı

27 Ocak 2017 Cuma, 17:04
Yüksekova'da kar yağışı
Yüksekova'da kar yağışı

(Fotoğraflı)

Erkan Çapraz - Ömer Oğuz
HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.
Yağış nedeniyle Yüksekova'nın bazı mahallelerinde zaman zaman elektrik kesintileri meydana geldi. İlçe sakinleri ve araç sürücüleri yağış nedeniyle zor anlar yaşarken, birçok vatandaş ve esnaf ise ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.
Karayolları 117. Şube Şefliği yetkilileri, sürücülere hazırlıksız yola çıkmamaları konusunda uyardı.
İlçede kapanan 6 mezra yolunun ulaşıma açılması için de çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
(MSA-Y)

27.01.2017 17:08:58 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

&quot;Her zaman yanınızdayız&quot;
YEREL

"HER ZAMAN YANINIZDAYIZ"
Saman yüklü kamyon yan yattı
YEREL

SAMAN YÜKLÜ KAMYON YAN YATTI
Yüksekova'da hasta kurtarma operasyonu
YEREL

YÜKSEKOVA'DA HASTA KURTARMA OPERASYONU
Dağcılardan Rektör Pakiş'e ziyaret
YEREL

DAĞCILARDAN REKTÖR PAKİŞ'E ZİYARET
Zırhlı iş makineleriyle karla mücadele
YEREL

ZIRHLI İŞ MAKİNELERİYLE KARLA MÜCADELE
75 yaşında dağa tırmandı
YEREL

75 YAŞINDA DAĞA TIRMANDI
Kardan yolu kapanan köydeki hasta kurtarıldı
YEREL

KARDAN YOLU KAPANAN KÖYDEKİ HASTA KURTARILDI

İş adamı Er'den Cazibe Merkezi Programı değerlendirmesi
YEREL

İŞ ADAMI ER'DEN CAZİBE MERKEZİ PROGRAMI DEĞERLENDİRMESİ
AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Ortaay'a saldırı
YEREL

AK PARTİ YÜKSEKOVA İLÇE BAŞKANI ORTAAY'A SALDIRI
Yüksekova'da hasta kurtarma operasyonu
YEREL

YÜKSEKOVA'DA HASTA KURTARMA OPERASYONU
Dağcılardan Vatan Tepesi'ne zorlu tırmanış
YEREL

DAĞCILARDAN VATAN TEPESİ'NE ZORLU TIRMANIŞ
Rektör Prof. Dr. Pakiş'e ziyaret
YEREL

REKTÖR PROF. DR. PAKİŞ'E ZİYARET
Hakkari'de 89 köy ile 217 mezra yolu ulaşıma kapandı
YEREL

HAKKARİ'DE 89 KÖY İLE 217 MEZRA YOLU ULAŞIMA KAPANDI