YEREL HABERLER / HAKKARİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yüksekova'da kar yağışı

Yüksekova'da kar yağışı



(Fotoğraflı)



Erkan Çapraz - Ömer Oğuz

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Yağış nedeniyle Yüksekova'nın bazı mahallelerinde zaman zaman elektrik kesintileri meydana geldi. İlçe sakinleri ve araç sürücüleri yağış nedeniyle zor anlar yaşarken, birçok vatandaş ve esnaf ise ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Karayolları 117. Şube Şefliği yetkilileri, sürücülere hazırlıksız yola çıkmamaları konusunda uyardı.

İlçede kapanan 6 mezra yolunun ulaşıma açılması için de çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

(MSA-Y)



27.01.2017 17:08:58 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER