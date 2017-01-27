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Kars'ta 'hızlı antijen testi'ne başlandı



KARS (İHA) - Kars Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği bünyesinde bulunan hastanelerde Sağlık Bakanlığı'nın gribal enfeksiyonlarda doğru antibiyotik kullanımını sağlamak için 'Hızlı Antijen Testi' uygulamasına başlandı.

Kars Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği bünyesinde bulunan hastanelerde özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarında gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçilmesi için pratisyen hekim ve uzman hekimlere eğitim verilerek, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Polikliniği,, Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniği, ve acil serviste 'Hızlı Antijen Testi' yapılıyor.

Konuyla ilgili Kars Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Üst solunum yolu enfeksiyonlarında vakaların neredeyse yüzde 95'inin gereksiz antibiyotik kullandığı bilinmektedir. Gereksiz antibiyotik kullanımının öngörülemeyen birçok yan etkisi vardır. Toplum olarak üst solunum yolu enfeksiyonu dediğimiz, pek çoğu viral kökenli olan rahatsızlıklarda ne yazık ki hemen antibiyotik kullanımına yönelmekte ve hekimimizin antibiyotik kullanımı ile ilgili önerilerini dikkate almamaktayız" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu uygulama ile gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçilecek. Hızlı Antijen Testi, boğazdan alınacak küçük bir sürüntüyle yapılacak. Hasta daha doktor odasındayken 3 dakika içinde testteki renk değişikliğine bakılarak teşhis konabilecek ve doktor da testten aldığı sonuca göre hastanın gribal enfeksiyon için antibiyotik kullanıp kullanamayacağına karar verebilecek. Test özellikle bakterilerin yapmış olduğu 'A Grubu Streptokok' isimli bakterinin neden olduğu enfeksiyonların tanısında uygulanacak."

(IÇ-AT-Y)



27.01.2017 17:12:01 TSI

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