YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. GAÜN'de 'Göçebe Kelimeler' Sergisi

GAÜN'de 'Göçebe Kelimeler' Sergisi



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te 'Göçebe Kelimeler' isimli grafik sergisi açıldı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanı Bayram Bozhüyük tarafından hazırlanan 'Göçebe Kelimeler' adlı grafik sergisi, GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezinde açıldı. Serginin açılışında konuşan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezinin Gaziantep kültürüne kazandırılması amacının temel nedenlerinden birinin Gaziantep'in kültürel, sanatsal boyutunu, sanata ve sanatçıya vermiş olduğu önemi vurguladı. Gaziantep'in sanatçılarının eserlerini burada sergileyip halka sunabilmeyi hedeflediklerini anlatan Prof. Dr. Bedir, "Yine bu sergilerin birinde burada buluşuyoruz. Bu işe değer verip destekleyerek buraya gelen tüm arkadaşlarıma ve sivil toplum kuruluşu üyelerine teşekkür ediyor, serginin oluşmasında büyük emeği geçen Bayram Bozhüyük'ü tebrik ediyorum" dedi. Gaziantep'te ilk defa grafik sergisinin açıldığını kaydeden GAÜN Öğretim Elemanı Bayram Bozhüyük, sergide 35 eserin yer aldığını belirtti. Türkçede kullanılan birçok kelimenin zamanla farklı dillerin etkisinde kalarak değişime uğradığını Arapça, İngilizce, Farsça ya da Fransızcadan dilimize farklı kelimeler girdiğini ifade eden Bozhüyük, "Günümüzde daha çok son yüzyılda teknolojik gelişmeler ve sanayileşmeyle beraber İngilizce ve Fransızca ağırlıklı kelimeler dilimizi istila etmiş durumda. Bazen bunların yerine kullandığımız kelimeler de var, örneğin; Türk Dil Kurumumuz 'computer' yerine 'bilgisayar' gibi bu konuda güzel bir buluş yapmış. Bazı kelimelerin de gerçekten karşılığı bulunmamakta ve yabancı dildeki kelimeleri kullanmak zorunda kalmaktayız. Dilimizin kullanılmasının ve dilimizin değerini ortaya çıkartmak amacıyla bu serginin adını 'göçebe kelimeler' olarak seçtim" dedi. Bozhüyük, grafiklerde 1940- 1960'lı yılların Amerikan resim sanatının, modernist dönemin görsel şablonlarını kullanarak oluşturduğu bir sergi olduğunu da sözlerine ekledi. Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Beyhan Hıdıroğlu ise, "Türkçede 900'e yakın at ile ilgili kelime var. Sürat, atla binelim, atla gidelim gibi bunun gibi 900 tane göçebe kelimesi var. Göçebenin Türkçe'de bu kadar yaygın olması ve kullanılmasının sebebi ise; biz tarım toplumu değildik, tarım bize sonra geldi. Biz göçebe bir toplumduk. Anadolu'ya geldikten sonra buralara yerleştik. Türkçede kullandığımız kelimelerin zenginliği bundan olsa gerek. Özellikle göçebe kelimesi ve bizim o göçebe toplumundan atla, savaşla, okla olan ilişkilerimiz, kullandığımız birçok kelimemiz de etki etmiştir" ifadelerini kullandı.

Hıdıroğlu, bu konuya vurgu yaptığı için GAÜN Öğretim Elemanı Bayram Bozhüyük'e teşekkür etti.

GAÜN Öğretim Elemanı Bayram Bozhüyük'ün "Kelimeler" adlı Grafik Sergisi, Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezinde 26 Ocak - 06 Şubat tarihleri arasında gezilebilecek.

(LO-SD-Y)



27.01.2017 17:14:37 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER