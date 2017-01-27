YEREL HABERLER / BAYBURT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Ustaoğlu, eğitimcilerle bir araya geldi

Vali Ustaoğlu, eğitimcilerle bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Yaşar Yıldız

BAYBURT (İHA) - Vali İsmail Ustaoğlu, Milli Eğitim Müdürlüğü şube ve okul müdürleriyle değerlendirme toplantısında bir arya geldi.

Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan, 14 bin öğrencinin eğitim öğretim gördüğü Bayburt'ta ilgili kurum amirleriyle 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk yarısını değerlendirmek üzere toplandıklarını bildirdi. Toplantıda ikinci yarıyılın değerlendirmesinin de yapılacağını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan, "Sahip olduğumuzun fırsatların farkında ve eksiklerimizin bilincinde eğitim camiası olarak en temel amacımız; 'İyi insan ve iyi yurttaş' yetiştirmektir. Bununla birlikte öğrencilerimizi bir üst öğrenimlerine hazırlamak ve onları bulundukları yerden daha iyi bir konuma getirmektir." dedi.

Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan'ın açılış konuşmasının ardından Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Güven ve Şube Müdürü Hüseyin Akdoğan 2016-2017 Eğitim Öğretim yılının ilk yarısı hakkında derlenen verilerden elde edilen bilgileri paylaşarak çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Toplantı sonunda çeşitli değerlendirmelerde bulunan Vali İsmail Ustaoğlu ise 2016 - 2017 Eğitim Öğretim yılının tamamlanmasının ardından çeşitli değerlendirmelerde bulunmak üzere ilgililerle bir araya geldiklerini belirtti. Türkiye'nin kritik bir süreçten geçtiğini ifade eden Vali İsmail Ustaoğlu, bu süreç içerisinde eğitim camiasına gelecek nesilleri yetiştirme görevini üstlenmiş olması dolayısıyla büyük sorumluluk düştüğünü dile getirdi.

Eğitim öğretim faaliyetlerini üç ayaklı bir sacayağına benzeten Vali İsmail Ustaoğlu, "Ailelerinin bizlere emanet ettikleri bu yavrularımız bizler için çok önemli. Sizlerden istirhamım, çocuklarımızın üzerinde yapacağımız belki basit ama çok etkili projeler onların geleceğiyle ilgili çok önemli olabilir. Bu anlamda her birimiz hem çocuklarımıza hem de velilere yönelik kendi bünyemizde proje ekipleri oluşturmalıyız. Eğitim öğretim faaliyetleri hepimizin malumu olduğu üzere bir sacayağa benzer. Öğretmen-Öğrenci ve Veli üçgeninde gerçekleşen bir faaliyet. Bunlar arasında ki iletişimin sağlıklı bir şekilde sağlandığı ve projelendirildiği yolda başarının gelmemesi mümkün değil." dedi.

Son dönemlerde sayıları hızla artmaya başlayan 'Z Kütüphane'lerin Bayburt'ta yaygınlaştırılması konusunda projeler yapılması gerektiğini kaydeden Vali İsmail Ustaoğlu, "Bu kütüphanelerimizin yaygınlaştırılması noktasında yeni projeler geliştirip her okulumuzda bu kütüphanelerimizi çocuklarımızın kullanımına sunmamız lazım. Çocuklarımızın hem kitap okuma hem de araştırma yetenekleri geliştirecekleri bu kütüphanelerimizi okullarımızda yaygınlaştırmamız lazım." diye konuştu.

Vali İsmail Ustaoğlu öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek projelerin sadece eğitim projeleriyle sınırlı kalmaması gerektiğine vurgu yaparak, sosyal ve kültürel faaliyetlerin de önemli olduğuna dikkat çekti. Bu faaliyetlerle ilgili olarak hayata geçirilecek pilot uygulamaların bu anlamda bir ön çalışma olacağına değinen Vali İsmail Ustaoğlu, "Çocuklarımızı yüzme sporuyla buluşturacak bir proje geliştirmemiz lazım. Hepimiz biliyoruz ki geçmişe dönüp baktığımızda eğitim hayatımızla ilgili olarak hafızalarımızda yer eden görüntüler ders çalıştığımız anlardan ziyade o sosyal aktivitelerde yaşadığımız anılardır. Öğretmenimizin bizimle bire bir temas kurduğu bir andır. Hiç beklemediğin bir öğretmeninin seninle oturup çay içtiği bir andır. Tatlı birer hatıra olarak hep bunlar akıllarımızda kalmıştır. Onun için çok basit gibi görünen fakat öğrencinin dünyasında büyük izler bırakan o küçük dokunuşlar önemli anlamlara sahiptir. Bu noktada bu gibi çalışmaları gerekirse projelendirip çocuklarımızı bu faaliyetlerden yararlandırarak, onların başarılarını ödüllendirerek teşvik edecek bu tip çalışmalarla çocuklarımıza destek olalım." ifadelerini kullandı.

Öğretmen Evi'nde düzenlenen toplantıya Vali İsmail Ustaoğlu, Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, Aydıntepe Kaymakamı Selçuk Haskırış, Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan, Bayburt Milli Eğitim Müdürülüğü şube ve okul müdürleri katıldı.

(YY-ÖB-Y)



27.01.2017 17:20:15 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER