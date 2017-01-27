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Altırordu'da yollar kardan temizleniyor

27 Ocak 2017 Cuma, 17:18
Altırordu'da yollar kardan temizleniyor
Altırordu'da yollar kardan temizleniyor

(Fotoğraflı)

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Altınordu Belediyesi, kar yağışının ardından vatandaşların yoğun olarak kullandıkları güzergahlardaki kaldırım ve yolları temizliyor.
Altınordu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde kar küreme ve buzlanmaya karşı kaldırımları özel bir losyon ile yıkama çalışması başlattı. İlçede etkili olan ve aralıklar ile devam eden kar yağışı ile teyakkuza geçen ekipler, vatandaşın mağdur olmamaları için ara sokaklar dahil ilçe genelinde yoğun bir çalışma içerisine girdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak çalışma yürüten ekipler ilçe merkezi dahil olmak üzere dış mahallelerde kar açma çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Ekipler, kaldırımları buzlanmaya karşı özel bir karışım ile yıkama çalışması başlatan belediye ekipleri buzlanma nedeni ile oluşabilecek tehlikelerin de önüne geçiyor.
Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Altınordu Belediyesi Başkan Vekili Aydın Şaşmaz, "Sert kış koşullarına hazırlıklı olan ekiplerimiz, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle halkımızın yoğun olarak kullandığı kaldırım ve yollarda buzlanmalara karşı önlemler alınıyor. Bunun yanı sıra sosyal belediyecilik anlamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza da acil müdahale konusunda bütün imkanlarımız dahilinde hizmet vermekteyiz. Çalışmaları Ordu Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli bir şekilde yürütüyoruz" diye konuştu.
(MAK-SLH-Y)

27.01.2017 17:23:18 TSI
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