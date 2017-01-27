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Nazilli Belediyespor kanat varyasyonları ve taktik çalıştı



(Fotoğraflı)



Veysel Karahan

AYDIN (İHA) - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Pazar günü Diyarbakır'da Amedspor'la karşılaşacak olan Nazilli Belediyespor, Teknik Direktör Ahmet Kazım Ertem ve yardımcı antrenörlerin gözetiminde çalışmalarına devam ediyor.

Isınma koşusuyla başlayan bugünkü antrenmanda futbolcular eğlenceli ısınma oyunlarının ardından çabukluk çalışması, kanat varyasyonları ve yarı saha taktik çift kale maçtan sonra antrenmanı tamamlarken, kaleciler de kaleci antrenörü gözetiminde çalışmalar yaptı.

Nazilli Belediyespor takımı bugün yapılan antrenman ile Nazilli'deki çalışmalarını tamamlayarak yarın havayolu ile Diyarbakır'a giderek, konaklayacağı otelde maç saatini beklemeye başlayacak.

(MB-S)



27.01.2017 17:24:08 TSI

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