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Pop Müzik sanatçısı Derya Uluğ Bolulu hayranlarıyla buluşacak

27 Ocak 2017 Cuma, 17:20
Pop Müzik sanatçısı Derya Uluğ Bolulu hayranlarıyla buluşacak

Bülent Velioğlu
BOLU (İHA) - Türk Pop Müziği'nin başarılı ismi Derya Uluğ 29 Ocak Pazar günü saat 16.00'da en sevilen şarkılarını seslendireceği mini konser ve imza günü ile Highway Outlet Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde hayranlarıyla buluşacak.
Açıldığı ilk günden itibaren, bölgenin en gözde alışveriş merkezi haline gelen Highway Outlet, şarkıları dillerden düşmeyen Derya Uluğ'u hayranlarıyla bir araya getiriyor. 29 Ocak Pzar günü saat 16:00'da Highway Outlet Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleşecek ücretsiz etkinlik kapsamında her yaştan hayranıyla bir araya gelecek olan şarkıcı, sevenleriyle fotoğraf çektirip bol bol imza dağıtacak.
(BV-OA-Y)

27.01.2017 17:25:23 TSI
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