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SATSO 15. Meslek komitesinden SGK'ya ziyaret

27 Ocak 2017 Cuma, 17:24
SATSO 15. Meslek komitesinden SGK'ya ziyaret
SATSO 15. Meslek komitesinden SGK'ya ziyaret

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren ve çoğunluğunu sağlık kuruluşları, eczaneler ve parfümeri ticareti ile iştigal eden firmaların oluşturduğu 15. Meslek Komitesi, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Erhan Çavuş ve Sağlık İl Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü'yü ziyaret ederek sektörel sıkıntılarını dile getirdi.
SATSO Yönetim Kurulu Üyesi Emrullah Terzioğlu, 15. Meslek Komitesi Başkanı Ercan Başnuh, Komite Başkan Yardımcısı Seçkin Sandıkyapan, Komite Üyeleri; Nihat Nama, Meclis Üyesi Semih Çokay'ın iştirak ettiği ziyaretlerde sektör temsilcileri il müdürlerine hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
İlk olarak Sosyal Güvenlik İl Müdürü Erhan Çavuş'u ziyaret eden heyet, Çavuşa görevinde başarılar dileyerek sektörel değerlendirmelerde bulundu. Ziyarette özellikle Medula Sistemi konusunda sektör temsilcileri ve sistemi kullanan medikal firmaların bilinçlendirilmesi amacıyla ortak bir eğitim ve çalıştay programı planlaması görüşüldü.
Değerlendirmelerde bulunan İl Müdürü Erhan Çavuş sıkıntıların giderilmesi konusundaki işbirliğinden memnuniyet duyarız. 15. Meslek Komitesi ile iç içe çalışıyoruz, bütünleşik bir şekilde sorunlara çözüm üretmek amacındayız. Sektördeki kirliliğin de ortadan kaldırılması yolunda hedeflerimiz var işbirliğimiz bu anlamda da çok önemli. Mesleği hakkıyla yapan kazansın" dedi.
SATSO Yönetim Kurulu Üyesi Emrullah Terzioğlu ise Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası olarak diyalog ve ortak vizyon çerçevesinde kurumlar arası işbirliğini önemsiyoruz. Heyecanla görevini en iyi şekilde yapmak gayretinde olan tüm kurumlarla çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Üyelerimizin sağlıklı bir şekilde hizmet verebilmeleri için hep birlikte gayret edeceğimize inanıyorum" diye konuştu
Heyetin ikinci durağı Sağlık İl Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü oldu. Doç. Dr. Öğütlü'ye Hayırlı olsun dileğinde bulunan heyet sağlık sektörü ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
15. Meslek Komitesi Başkanı Ercan Başnuh, sektörel sağlık sektöründe yeni uygulamalar ve Medula Provizyon Sistemi ile ilgili bir çalıştay yapmayı planladıklarını ifade etti. Başnuh konuşmasında," Sağlık sisteminde kalitenin yakalanabilmesi için kurumlar arası işbirliğini önemsiyoruz. Hızlı yol alıp sorunun kaynağına inebiliyoruz. Medikal firmalar da artık Medula Provizyon sistemine dahil edilecek. Bu konuda ilgili kurumlarla iletişim halinde olmak istiyoruz. 40 a yakın firma medikal ruhsatı aldı. Belli bir standardı bulduk. Medikal sektörü hem teşhis hem tedavi aşamasında önemli bir bölümü kapsıyor. Bu sektörde ahlaki yaklaşım da çok önemli. Denetim çok iyi yapılmalı. Medula Provizyon sistemi ve yeni yönetmelikler konusunda yapmayı planladığımız programda işbirliğinizden memnuniyet duyacağız" dedi.
Ziyarette ayrıca hastalık tedavisinin aksine hastalık meydana gelmeden hastalığın önlenmesi anlamına gelen önleyici tıp konusunda ortak çalışma yapılması konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.
(RŞ-RFK-Y)

27.01.2017 17:29:23 TSI
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