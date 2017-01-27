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Samsun'dan Halep'e 8 tır yardım



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Semerkand Vakfı, TÜMSİAD, Genç-Kon ve Beşir Derneği tarafından Halep için 'Uzat Elini' yardım kampanyası dahilinde oluşturulan 8 tır yardım malzemesi törenle Halep'e uğurlandı.

Semerkand Kültür Merkezi önünde düzenlenen törene, Samsun Valisi İbrahim Şahin ve protokol üyeleri katıldı. Törende bir konuşma yapan Samsun Semerkand Vakfı Başkanı Zekai Murzioğlu, "Semerkand Vakfımız, TÜMSİAD, Genç-Kon ve Beşir Derneği olarak Halep için 'Uzat Elini' yardım kampanyası kapsamında 8 tır yardım malzemesi oluşturduk. Bu yardım tırlarımızı bu gün Sayın Valimizin katılımlarıyla Halep'e uğurlayacağız. Emeği geçen herkese ayrı, ayrı teşekkür ediyorum. Allah yardımlarınızı kabul eylesin" dedi.



"Bizden beklentisi olanların beklentisini boşa çıkarmayacağız"

Yardımların hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Vali İbrahim Şahin, "1 tırı doldurmak o kadar güçken 8 tırı dolduran sizlere ayrı, ayrı teşekkür ediyorum. Ne kadar kendinizle gurur duysanız azdır. Kazasız, belasız inşallah bu yardımlarımız yerine ulaşır. Halep'te bu kadar zulüm, açlık, sefalet ve zor durum varken, onların bu sorunlarına bizim dışımızda hiçbir ülke bu kadar duyarlı değil. Bu necip millet, bu kahraman millet sadece Türkiye sınırları içindeki kendi insanına değil, Türkiye coğrafyası sınırları dışındaki insanlarla da ilgileniyor. Eğer biz Ensar ruhuyla hareket edemezsek, Allah o muhacirleri başkalarına gönderir. Samsun halkının bu konudaki, duyarlılığı insanın gözünü yaşartıyor. Göğsümüzü kabartıyor. Bu vatana, bu millete bu bayrağa göz diken insanlara fırsat vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Başbakanımız, hükümetimiz, milletvekilleri, bürokratlar, siyasiler ve milletimiz el, ele vermiş durumdayız. Bizden bir beklentisi olanların beklentisini asla boşa çıkarmayacağız. Ben bu hayra katkısı olan, emeği olan tüm dostlara teşekkür ediyorum. Allah emeklerinizi zayi etmesin. Allah yardımlarınızı kabul etsin. Allah kazasız belasız bu yardımların yerine kavuşmasını nasip etsin" diye konuştu.

Yardım tırları yapılan duanın ardından Vali İbrahim Şahin ve diğer katılımcılar tarafından Halep'e uğurlandı.

(KA-SLH-Y)



27.01.2017 17:32:31 TSI

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