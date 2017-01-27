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Başkan Baran, 2016 yılını değerlendirdi

27 Ocak 2017 Cuma, 17:39
Başkan Baran, 2016 yılını değerlendirdi

Kaan Kızıl
KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, bir televizyon programında 2016 yılını değerlendirdi.
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, bir televizyon kanalında yayınlanan programa konuk oldu. 2016 yılını değerlendiren ve 2017'de hayata geçecek projeler hakkında konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, referandum süreciyle ilgili de fikirlerini açıkladı. Başkan Baran, "2016 Körfez için yatırım olarak bereketli olsa da ülkemiz için ise üzücü geçti. 15 Temmuz gibi yaşanmasını hiç istemediğimiz bir süreç oldu. Kendi içimizde beslediğimiz belli yapıların ne büyük zararlar verdiğini bu millet görmüş oldu" dedi.

"2017 yılı için 120 milyon TL yatırım bütçesi oluşturduk"
2016'da 191 milyon TL'lik bütçe ve 60 milyon TL'lik yatırımla dev projelere imza attıklarını belirten Başkan Baran, "2017'de 230 milyon TL bütçe ve 120 milyon TL yatırım bütçesi yaptık. Nüfusa bölündüğünde ilçeler arasında en büyük bütçeye sahip ilçeyiz. Körfez, sanayi, liman ve turizm kenti. Ona yakışan bir bütçe yapmamız gerekiyordu. Bu hayata geçireceğimiz projelerde asıl önemli olan ise kendi öz kaynaklarımızla yapıyor olmamız. Kesinlikle kredi kullanmıyoruz" şeklinde konuştu.

"15 branşta 4-16 yaş arası 3 bin 500 çocuğa spor imkanı veriyoruz"
Spor alanında da birçok yatırımı hayata geçirdiklerini ve ilçeye yeni spor salonları kazandıracaklarını belirten Başkan İsmail Baran, "12 ilçe içerisinde spor salonu olmayan tek ilçeyiz. Yapılan bir proje var. Biz Körfez'de yapılan proje farklı olsun istedik. 3 katlı bir proje olacak. Gençlik merkezi, otopark ve spor salonunu içerisinde barındıracak. Toplam 18 bin metrekare kapalı alanı bulunan bir proje. Bakanlık ile ortak olarak yürüteceğiz. Kocaeli için de gerçekten örnek bir proje. Şu an akademilerimizde 15 branşta 4-16 yaş arası 3 bin 500 evladımıza spor imkanı veriyoruz. Sporun Başkenti derken bunu laf olsun diye söylemedik, icraata döktük. Sevindikli Köyü'nde bir er meydanımız var. Orayı aynı zamanda bir spor kompleksi haline getireceğiz. Tarihi sporlarımızı orada canlandıracağız. Güreş ata sporumuz. Ve biz de önem veriyoruz. Süper Lig'de bir güreş takımımız var. 2 pehlivanımız Türkiye elemelerine katılacak" ifadelerini kullandı.
Yatırımları yaparken tamamını belediyenin kendi öz kaynaklarını kullandıklarını belirten Başkan Baran, "Son olarak 62 araçlık bir filoyu bünyemize kattık. Göreve gelirken; 2016 sonuna kadar kiralık araçların en az yüzde 50'si kendi araçlarımızdan olacak demiştik. Şu an araçların yüzde 80 kendimize ait. Gelecekte tamamı kendi aracımız olacak. Siyah plakalı ve yanında 'Körfez Belediyesi'ne ait. Resmi hizmete mahsustur' yazısı yer alan araçlarla hizmet verecek. Güçlü bir belediyeyiz bu manada. Tabi bunların hepsi hizmet için" dedi.

"Kültür Merkezi inşaatı Şubat sonunda başlayacak"
Körfez'de ulaşım noktasında Büyükşehir Belediyesi'nin de desteğiyle önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Başkan İsmail Baran, "Kendi imkanlarımızla da İlimtepe'de iki tane duble yol yapıyoruz. Mevcut bir de yolumuz var onu duble hale çeviriyoruz. Aynı zamanda Kültür Merkezi projesi ile o bölgede büyük bir yaşam alanı oluşturacağız. Bölgede 140 bin yeni nüfusun ikamet edebileceği alanları imara açtık. Oraya yeni bir kent kurulacak. 2017 yılında yollar bitmiş olacak. Kültür Merkezi'nin ihalesini yaptık şubat sonu gibi inşaata başlanacak. 2018'in ikinci yarısında tamamlanmış olacak" şeklinde konuştu.

"4 bin 500 öğrencilik bir fakülte yapıyoruz"
Körfez'i 'ilim kenti' yapma noktasında önemli adımlar attıklarını belirten Başkan Baran, "Eski belediye binasının yerinde 4 bin 500 öğrencinin eğitim göreceği bir fakülte yapıyoruz. 2018 Mayıs ayı gibi de KOÜ'ye teslim edeceğiz. Hereke'de de yeni bir fakülteyi hayata geçireceğiz. Bir de ilçede ikamet eden ve 4 yıllık üniversite okuyan öğrencilere burs veriyoruz. Bugüne kadar 9 bin öğrenciye burs verdik. Hiç bir ayrım yapmıyoruz. E-Dershane projesi ile de 24 bin öğrencimizin internet üzerinden eğitim almasını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Projeler ile ilgili bilgiler verdi
Sarnıç Han ve yeni Körfez Devlet Hastanesi projelerine de değinen Başkan Baran, "Sarnıç Han, Kocaeli'de ilk yeşil bina olma özelliğini taşıyan kamu binası olacak. 2017 yılı sonunda projeyi tamamlayacağız. Mevcut hastane binamızın da ilçemize yakışmadığı gerçeği vardı. Projemizi yaptık, mart ayında da ihaleye çıkmayı planlıyoruz. Hereke Kalemiz önemliydi. Tamamlandığında bunu sizler de göreceksiniz. Şu an yüzde 55'lik kısım tamamlandı. Taşköprü, telgrafhane gibi birçok projede de çalışmalar devam ediyor" dedi.

"Ben evet diyorum, siz de var mısınız"
Referandum konusunda da konuşan Başkan Baran, "Meclis çalışmalarında vekillerimize ısırılan, yumruklanan vekillerimize geçmiş olsun demek istiyorum. Meclisten geçti, söz milletin. Ben de aziz milletime, Ülkemizin yeniden şaha kalkmasında ben 'evet' diyorum, 'siz de var mısınız' diyorum. Birlik ve beraberlik için nisan ayı içerisinde halkımızın gerekeni yapacağını ve evet diyeceğine eminim. Tabi ki demokrasi var. Belki hayır diyenler de olacaktır ama bu sayının az olduğuna inanıyorum. Çünkü milletimiz her şeyi çok iyi görüyor" şeklinde konuştu.
(KK-RFK-Y)

27.01.2017 17:44:47 TSI
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