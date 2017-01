YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Güvençer muhtarları dinledi

MANİSA (İHA) - Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer vatandaşlarla buluşma toplantıları kapsamında ilk 'Muhtarlar Toplantısı'nı gerçekleştirdi.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, vatandaşlarla buluşma toplantıları kapsamında Şehzadeler ilçesine bağlı mahalle muhtarlarıyla 'Muhtarlar Toplantısı'nın birinci ayağını gerçekleştirdi. Şehzadeler Kaymakamlığı ev sahipliğinde Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Vali Güvençer'in yanı sıra Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, il Jandarma Komutanı Alb. Özcan Kaplan, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Büyükşehir Belediyesi temsilcileri, İl Mahalli İdareler Müdürü Polat Yılmaz, Şehzadeler İlçe müdürleri, bazı il müdürleri ile Şehzadeler ilçesi mahalle muhtarları katıldı.

Vali Güvençer, toplantının açılış konuşmasında karşılaşılan sorunlar, sıkıntılar varsa elbirliğiyle nasıl çözülebileceği arayışı ve Manisa için bir arada olduklarını belirterek, bir arada olmanın bile kıymetinin sonuna kadar bilinmesi gereken bir nimet olduğunu söyledi. Vali Güvençer, "Bu şehrin bir hemşerisi olmak bilinci ile bu şehir için daha iyi nasıl yapabiliriz arayışı için bir aradayız. 2017 yılı içinde benim ve il müdürü arkadaşlarımın iştirak edeceği benzer toplantıları yapmaya devam edeceğiz. Bundan sonraki toplantımız Yunusemre ilçesinde olacak. Sonra diğer ilçelerimizde de ayda bir iki ilçe olmak üzere devam edecek. İlk toplantı Şehzadeler ilçesinde oldu. Allaha çok şükür devasa sorunlarla karşı karşıya değiliz. İlk maksadımız her şeyden önce bir araya gelmek. Birbirimizin yüzüne rahatça bakmak, birbirimizden kuvvet almak, birbirimizi daha iyi anlamak, onun yolunu açmak. Artık herhangi bir meselede gerek çözüm için gerekse elbirliğiyle bir sonuca varabilmek için birbirimize geçmişe nispetle çok daha çabuk ve kolay ulaşabiliyoruz. Ama birbirimize ulaşıp birbirimizi anlamanın yolu birbirimizi iyi tanımamızdan, birbirimizi sevmemizden, birbirimize güvenmemizden geçiyor" dedi.

Muhtarların seçildikleri ve hizmet ettikleri mahalle sakinlerini temsil ettiklerini belirten Vali Güvençer, "Bu sebeple her şeyden önce mahalle sakinlerine lütfen bizim selamlarımızı iletiniz. Mevcudiyetimizin tek sebebi bu güzel memlekette insanlara hizmet etmek. Sizler gerek mevzuatla gerek devlet geleneğinin getirdiği mirasla gerekse yüklendiğiniz misyonla hem görevlerinizin hem de sorumluluklarınızın ağırlığını biliyorsunuz. Sizler pek çoğumuz gibi ama bizden daha fazla bir kamu görevlisi, bir devlet temsilcisi olarak mevzuatla devlet adına üzerine yüklenilmiş görevleri layıkıyla yerine getirme fonksiyonlarına, yetkilerine ve görevlerine sahipsiniz. Bir yandan da vatandaşa hizmet ederken onun devlet katında sesi olmak, sözcüsü olmak, temsilcisi olmak, sorunlarının çözümünde devlet kademelerinde vatandaşın yanında bulunmak göreviyle baş başasınız. Bu manada bir tek vatandaşın dahi kamuya ulaşmış talebi elbette hem kanuni hem de insani ve örfi anlamda kıymetlidir. Yerinde ve yeterince elbette değerlendirilecek ama herhangi bir vatandaşımızın dışında, sizlerin muhtar sıfatıyla idareye, devlet kurumlarına, kamuya ulaştıracağınız talepler, yakınmalar ve dilekler görevleriniz ve temsil sıfatınızın ağırlığı mesafesinde çok daha fazla dikkate ve ciddiye alınmak ve çözüm yolunda sizlerle mesai paylaşımında bulunmak zorundadır. Burada Belediye Başkanımız, kaymakamımız, ilçe müdürlerimiz, sizlerden sorun gelebilecek alanlardaki il müdürlerimiz sizleri dinlemek için buradalar" diye konuştu.

Daha sonra toplantıya ev sahipliği yapan Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu yaptığı konuşmasında ilçede yürüttükleri çalışma alanları hakkında bilgi verdi.

Daha sonra muhtarlar söz alarak imar, elektrik, yol, su, sağlık, eğitim, güvenlik ve müftülüğü ilgilendiren konularda sorunlarını dile getirerek çözümü için talepte bulundular.

Vali Güvençer, toplantının sonunda Şehzadeler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli heyetinde görev yapan ve görevi sona eren Sakarya Mahalle Muhtarı Orhan Oktay ile Halıtlı Mahalle Muhtarı Mehmet Akbaş'a teşekkür belgesi verdi.

Vali Güvençer, 'Muhtarlar Toplantısı'nın ikincisini Çağatay Uluçay İlkokulu Toplantı Salonunda Yunusemre Mahalle Muhtarları ile yaptı.

Yunusemre Kaymakamlığı ev sahipliğinde yapılan toplantıya Vali Güvençer'in yanı sıra Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ramis Şiyak, il Jandarma Komutanı Alb. Özcan Kaplan, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Büyükşehir Belediyesi temsilcileri, İl Mahalli İdareler Müdürü Polat Yılmaz, Yunusemre İlçe müdürleri, bazı il müdürleri ile Yunusemre ilçesi mahalle muhtarları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Güvençer, "Bu ortamları paylaşmak, hem bilgiyi hem kararlığımızı paylaşmak, Manisa'ya hizmet etmek. Buradan aldığımız kuvvetle iradelerimizi birleştirdiğimizde inşallah neticesi de mutlu olur. Ülke genelinde geçmişle kıyaslanmayacak ölçüde her geçen gün sorunlarımız azalıyor. Burada en büyük ortak hedefimiz, devletimiz, milletimiz, Manisa için Yunusemre ilçesindeyiz. Yunusemre ilçesi için neler yapabiliriz, daha iyi neler olabilir, el ele göz göze geldiğimizde gücümüzü birleştirdiğimizde Yunusemre için her şey daha nasıl güzel olabilir onun için buradayız. İl müdürlerimiz ve belediyelerden arkadaşlarımız sizleri dinlemek için buradayız. Çok sorunlu bir ilçede değiliz. Kırsal mahallerimizin özellikle bir bölümünün bazı ekonomik sıkıntıları var. Bu sıkıntıları gidermeye çalışacağız. İnşallah 2017 daha iyi olacak, elbette bu iyi gidişte doğru gidişte pek çok kişinin ve kurumun da payı var. Bunu gözlemleyip teşekkür etmek boynumuzun borcu ama burada en büyük pay sahibi her şeyden önce bizatihi bunu hak eden vatandaşın kendisi sonrasında vatandaşın sesi, temsilcisi olan muhtarlarımız. Büyükşehir yasasından sonra özellikle kırsal mahallerimizde bütçe imkânlarının kaybolması, bütün bu eksikliklere ve sorunlara rağmen bugüne kadar yapılanlar için kamu kurumlarına teşekkür edeceksiniz biliyorum ya sözlü olarak ya gözlerinizle. Biz bunu hissedeceğiz. Öncelikle bütün kamu kurum ve kuruluşlarındaki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Seçimle işbaşına gelen mahalle muhtarlarının büyük görev ve sorumlulukları olduğunu belirten vali Güvençer, elbirliğiyle daha iyisinin olması için çaba sarf edileceğini söyledi.

Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu ilçeye bir ay kadar önce atandığını belirterek, "Ülkemizin gelişmiş yörelerinden ve gelişmekte olan yörelerinden biri Yunusemre ilçesi. Manisa ilinin hem organize sanayi hem üniversite hem de tarım potansiyeliyle hızla gelişen büyüyen ilçelerimizde biri. Bu bakımdan ne kadar gelişme olursa olsun gelişen ve değişen yörelerde her zaman sorunları ortadan kaldırmak mümkün değil. Halkımızın günlük yaşantısında daha çok onların yaşantısını kolaylaştıracak bazı hizmetler ve eksiklikler varsa onları gidermek maksadıyla hep birlikte burada toplanmaktayız" dedi.

Daha sonra muhtarlar söz alarak imar, elektrik, yol, su, sağlık, eğitim, güvenlik ve müftülüğü ilgilendiren konularda sorunlarını dile getirerek çözümü için talepte bulundular.

27.01.2017

