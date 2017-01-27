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Rize'de üreme sağlığı eğitimi



(Fotoğraflı)



Kubilay Ateş

RİZE (İHA) - "Cinsel sağlık ve üreme sağlığı" hizmetlerinin kalitesini, sunulabilirliğini ve erişilebilirliğini arttırmak amacıyla Rize'de görev yapan sağlık personellerine üreme sağlığı eğitimleri verildi.

Rize'de devam eden üreme sağlığı eğitimleri ile ilgili olarak İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe, 2006 yılından itibaren anne ve bebek sağlığı konularında sağlık personelinin bilgi ve becerilerinin gelişmesini sağlayan eğitimlerin kesintisiz devam ettiğini belirtti.

Tepe, bugüne kadar 115 eğitim programının başarıyla tamamlandığını belirterek "50 doktor, 186 ebe, 80 hemşire, 2 sağlık memuru, 3 ATT ve 3 Psikolog bu eğitim programını başarılı bir şekilde tamamladı. Hedefimiz anne ve bebek ölümlerinin azaltılmasında sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesinde çok önemli bir adım olan üreme sağlığı eğitimlerinin kesintisiz olarak sürmesi, sahada çalışan tüm sağlık personellerimizin bu eğitimleri almış olmasındandır, bu sayede anne ve bebek ölümlerinin önüne geçilmiştir. Bu konuda emek veren tüm sağlık personellerimize teşekkür ediyorum'' dedi.

(KA-BK-Y)



27.01.2017 17:59:11 TSI

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