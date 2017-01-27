27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / RİZE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Rize'de üreme sağlığı eğitimi

27 Ocak 2017 Cuma, 17:54
Rize'de üreme sağlığı eğitimi
Rize'de üreme sağlığı eğitimi

(Fotoğraflı)

Kubilay Ateş
RİZE (İHA) - "Cinsel sağlık ve üreme sağlığı" hizmetlerinin kalitesini, sunulabilirliğini ve erişilebilirliğini arttırmak amacıyla Rize'de görev yapan sağlık personellerine üreme sağlığı eğitimleri verildi.
Rize'de devam eden üreme sağlığı eğitimleri ile ilgili olarak İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe, 2006 yılından itibaren anne ve bebek sağlığı konularında sağlık personelinin bilgi ve becerilerinin gelişmesini sağlayan eğitimlerin kesintisiz devam ettiğini belirtti.
Tepe, bugüne kadar 115 eğitim programının başarıyla tamamlandığını belirterek "50 doktor, 186 ebe, 80 hemşire, 2 sağlık memuru, 3 ATT ve 3 Psikolog bu eğitim programını başarılı bir şekilde tamamladı. Hedefimiz anne ve bebek ölümlerinin azaltılmasında sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesinde çok önemli bir adım olan üreme sağlığı eğitimlerinin kesintisiz olarak sürmesi, sahada çalışan tüm sağlık personellerimizin bu eğitimleri almış olmasındandır, bu sayede anne ve bebek ölümlerinin önüne geçilmiştir. Bu konuda emek veren tüm sağlık personellerimize teşekkür ediyorum'' dedi.
(KA-BK-Y)

27.01.2017 17:59:11 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

&quot;Çalışma Hayatında Milli Seferberlik&quot; programı
YEREL

"ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ SEFERBERLİK" PROGRAMI
Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Mete:
YEREL

ÇAYKUR RİZESPOR KULÜBÜ BASIN SÖZCÜSÜ METE:

Trabzon'da FETÖ soruşturması
YEREL

TRABZON'DA FETÖ SORUŞTURMASI
&quot;Belediye ihaleleri FETÖ bağlantılı şirkete verilmiş&quot;
YEREL

"BELEDİYE İHALELERİ FETÖ BAĞLANTILI ŞİRKETE VERİLMİŞ"
Hikmet Karaman, transferin gecikmesinden şikayetçi
YEREL

HİKMET KARAMAN, TRANSFERİN GECİKMESİNDEN ŞİKAYETÇİ
Rize'deki FETÖ iddianameleri kabul edildi
YEREL

RİZE'DEKİ FETÖ İDDİANAMELERİ KABUL EDİLDİ

Çayeli'nde 300 yıllık caminin restorasyonunda sona gelindi
YEREL

ÇAYELİ'NDE 300 YILLIK CAMİNİN RESTORASYONUNDA SONA GELİNDİ