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UNDP Yönetici ve uzmanları Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'yı ziyaret etti

27 Ocak 2017 Cuma, 17:57
UNDP Yönetici ve uzmanları Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'yı ziyaret etti
UNDP Yönetici ve uzmanları Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'yı ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Birleşmiş Milletler Kalkın Fonu yönetici ve uzmanları Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'yı ziyaret etti.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Sosyal istikrarın güçlendirilmesi başlıklı proje kapsamında Kilis Belediyesi ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi arasında imzalanan protokol kapsamında, UNDP yöneticisi Ozan Çakmak ve proje uzmanları, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'yı ziyaret etti. Birleşmiş Milletler kalkınma fonu UNDP yöneticisi Ozan Çakmak ve proje uzmanları,
projenin son durumu hakkında bilgi verdi. Ziyarette Japon Hukümeti tarafından finanse edilen proje kapsamında imzalanan protokol'un yanı sıra iki tarihi Kilis evinin restore edilip toplum merkezi olarak kullanılmasını ve 2 adet itfaiye aracının satın alınmasını kapsayan konular görüşüldü.
Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, "Belediye bünyesindeki konakların amacı memleketimizin kadınlarını bir meslek sahibi edindirmek, el becerilerini sergileyebilmesine fırsat tanımaktır. Ayrıca burada birçok çocuğumuzda eğitim görmektedir. Böyle halkın yararına hizmet veren konaklarımızı arttırmamız şart" dedi
(MAD-SD-Y)

27.01.2017 18:01:13 TSI
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