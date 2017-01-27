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Meteorolojiden kuvvetli buzlanma ve don uyarısı



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MALATYA (İHA) - Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda etkili olan kar yağışının ardından kuvvetli buzlanma ve don olayı yaşanacağı belirtilerek, vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Yaptığımız değerlendirmelere göre; bölgemizde kar yağışlarının 28/01/2017 günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek olması ile birlikte havanın az bulutlu ve açık, rüzgarın kuzeybatılı yönlerden orta kuvvette esecek olması sebebiyle, bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Bölge genelinde beklenen kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenilmektedir" denildi.

(BT-SD-Y)



27.01.2017 18:02:54 TSI

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