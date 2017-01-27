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Torun: "Güçlü Türkiye yolunda koşmaya devam edeceğiz"



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Hakkı Ovatman

BURSA (İHA) - AK Parti Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun, Mudanya ilçe teşkilatının danışma meclisi toplantısına katıldı.

İlçe danışma meclisi toplantısında konuşan İl Başkanı Cemalettin Torun, Mudanya'ya yeniden AK Parti bayrağını dikmeye hazır olduklarını belirtti. Cemallettin Torun, mecliste onaylanan maddelerin ardından sözün artık millette olduğunu belirterek, "Güçlü Türkiye yolunda memleketimizin önünü tıkayan engelleri yok etmek maksadıyla bu yola çıktı. Sistem değişikliği meclisimizde oy çokluğu ile kabul gördü. Şimdi söz millette. Halkımız ne kadar doğru kararlar verdiğini defalarca gösterdi. Aziz milletimizin kararına sonuna kadar saygılı olup, büyük Türkiye yolunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Türkiye'nin yıllardır vesayetçi zihniyetlerden çok çektiğini anlatan Başkan Cemalettin Torun, "Bu zihniyetleri ve onların mevcut anayasamızdaki, devlet kurumlarımızdaki kalıntılarını yok etmek için, doğruları bıkmadan halkımıza anlatacağız. Son karar hep arzuladığımız gibi yine milletimizin olacaktır. Allah'ın izni ve milletimizin desteği ile büyük Türkiye yolunda adımlarımızı hızlandırarak koşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

(MŞ)



27.01.2017 18:02:57 TSI

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