27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a ziyaret devam ediyor

27 Ocak 2017 Cuma, 17:59
Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a ziyaret devam ediyor
Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a ziyaret devam ediyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a tebrik ziyaretleri sürüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 7 Aralık Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u, Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Şener, Kilis Eski Milletvekili ve Ekonomi Bakanlığı Müşaviri Ahmet Salih Dal, Kilis Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü İbrahim Doğançay, Müdür Baş Yardımcısı ve aynı zamanda Kilis Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönüllüleri Derneği Başkanı Abdurrahman Fadıl Kurtaran ve beraberindeki dernek üyeleri, ziyaret etti.
Ziyaretçiler, Karacoşkun'a görevinin hayırlı olmasını dileyerek, başarı temennisinde bulundu.
(MAD-SD-Y)

27.01.2017 18:04:49 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Vali Çataklı'ya &quot;26 Ocak Dünya Gümrük Günü&quot; ziyareti
YEREL

VALİ ÇATAKLI'YA "26 OCAK DÜNYA GÜMRÜK GÜNÜ" ZİYARETİ
UNDP Yönetici ve uzmanları Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'yı ziyaret etti
YEREL

UNDP YÖNETİCİ VE UZMANLARI KİLİS BELEDİYE BAŞKANI HASAN KARA'YI ZİYARET ETTİ
Kilis'teki terör operasyonu
YEREL

KİLİS'TEKİ TERÖR OPERASYONU
Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu
YEREL

KİLİS'TE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU
Musabeyli ilçesinde güvenlik toplantısı yapıldı
YEREL

MUSABEYLİ İLÇESİNDE GÜVENLİK TOPLANTISI YAPILDI
Rektör Karacoşkun'a tebrik ziyareti sürüyor
YEREL

REKTÖR KARACOŞKUN'A TEBRİK ZİYARETİ SÜRÜYOR
Dr. Happani, sınırda görev yapan UMKE ekipleri ile 112 acil personellerini ziyaret etti
YEREL

DR. HAPPANİ, SINIRDA GÖREV YAPAN UMKE EKİPLERİ İLE 112 ACİL PERSONELLERİNİ ZİYARET ETTİ
Sınır ötesine insani yardım
YEREL

SINIR ÖTESİNE İNSANİ YARDIM

UNDP'den Kilis Belediyesine ziyaret
YEREL

UNDP'DEN KİLİS BELEDİYESİNE ZİYARET
Suriye'ye insani yardım
YEREL

SURİYE'YE İNSANİ YARDIM