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Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a ziyaret devam ediyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a tebrik ziyaretleri sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 7 Aralık Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u, Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Şener, Kilis Eski Milletvekili ve Ekonomi Bakanlığı Müşaviri Ahmet Salih Dal, Kilis Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü İbrahim Doğançay, Müdür Baş Yardımcısı ve aynı zamanda Kilis Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönüllüleri Derneği Başkanı Abdurrahman Fadıl Kurtaran ve beraberindeki dernek üyeleri, ziyaret etti.

Ziyaretçiler, Karacoşkun'a görevinin hayırlı olmasını dileyerek, başarı temennisinde bulundu.

(MAD-SD-Y)



27.01.2017 18:04:49 TSI

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