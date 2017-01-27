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MASKİ'den Başkan Kayda'ya ziyaret



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (MASKİ) İnsan Kaynakları Daire Başkanı Necati Abalı, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti.

Salihli Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca ve Büyükşehir Salihli Koordinatörü Ali Rıza Ünveren'in de hazır bulunduğu ziyarette, İnsan Kaynakları Daire Başkanı Abalı ile Başkan Kayda, MASKİ bünyesinde Salihli'de hizmet veren personellerinin eğitimleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Kayda, MASKİ İnsan Kaynakları Daire Başkanı Necati Abalı'ya teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

(BA-ÖND-Y)



27.01.2017 18:02:26 TSI

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