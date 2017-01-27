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Vali Tuna Sivil Toplum İzleme Platformu üyeleriyle bir araya geldi

27 Ocak 2017 Cuma, 18:06
Vali Tuna Sivil Toplum İzleme Platformu üyeleriyle bir araya geldi
Vali Tuna Sivil Toplum İzleme Platformu üyeleriyle bir araya geldi

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Şanlıurfa Sivil Toplum İzleme Platformu üyeleriyle bir araya gelerek, kentin sorunlarıyla ilgili çözümler konusunda görüş alışverişinde bulundu.
Platform Başkanı Faruk Akbaş, dernek binasında yapılan toplantıya katılan Vali Tuna, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, diğer oda başkanları ve üyelere katılımlarından dolayı teşekkür ederek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Akbaş, Şanlıurfa'ya hizmet noktasında hiçbir ayrım gözetmeden, din, dil ve ırk sınıflandırması yapmadan birlik ve beraberlik içerisinde devlet ve millet için çalıştıklarını söyledi. Akbaş, doğunun batısında, batının doğusunda olan bir il olarak, çok güzel bir kültür mozaiği oluşturduklarını, bunu kimsenin bozmasına fırsat vermeyeceklerini dile getirdi. Dünya'da büyük bir değişim ve dönüşüm süreci yaşandığını kaydeden Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna ise, "Diğer ülkelerin terör örgütlerini kullanarak ülkemiz üzerinde oynamaya çalıştığı oyunların farkına varmalıyız. Bir yanda iyiler, bir yanda kötüler var. Biz her zaman iyilerden olduk ve olacağız. Biz, tarihi misyonumuzun bir gereği olarak ecdadımızdan öğrendiğimiz üzere her zaman barış ve huzurun temini için mazlumun yanında olmaya çalışıyoruz. Bunun somut örneğini Şanlıurfa'da yaşıyoruz. Bu mübarek topraklarda yaşayan insanlar Suriye'deki savaştan etkilenen 500 bin kişiyi yıllardır ağırlamak suretiyle bunu ispat etti. Bu çok büyük bir fedakarlık. Bu içinden geçtiğimiz sıkıntılar bir gün bitecek ve ülke olarak çok daha iyi noktalara geleceğiz inşallah. Bundan sonra Dünya'da birlik ve beraberlik içerisinde güçlü olanlar ayakta kalabilecek" dedi.
Bu süreçte Şanlıurfa'nın bugüne kadar sergilediği duruşla, bundan sonrada çok önemli bir yere ve paya sahip olacağını gösterdiğini ifade eden Tuna, "Bu zamana kadar Şanlıurfa, bölgenin sigortası olarak, teröre prim vermeyerek, kendi iç barışını, huzurunu muhafaza ederek, geleneksel değerlerine sahip çıkıp, inancını yaşatarak, Türkiye'nin bugün geldiği noktada en önemli söz sahibi olan illerimiz arısında yer aldığını çok net bir şekilde ortaya koydu. Bizde böyle bir şehirde görev yapmaktan iftihar ediyoruz. Farklılıklarımız olabilir. Hepimizin farklı inancı ve kökeni olabilir. Ama yeri geldiğinde de, ülke menfaatleri söz konusu olduğu zaman bir araya gelmesini bileceğiz. Nasıl ki bir futbol maçında herkes kendi takımını destekliyor. Bizde bunun gibi bütün farklılıklarımızı bir kenara bırakarak bir araya geleceğiz ve bu şehrin, ülkemizin iyiliği için adeta kenetleneceğiz. Aslında sivil toplum kuruluşlarının bu noktaya gelmesi çok sevindirici. Bizim işlerimizi kolaylaştırıyor. Bizim için çok sevindirici. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bu bir bina yapmak gibi. Tek tek taş koyuyorsunuz. Her şey emek istiyor. Bize düşen gayret etmek ve çalışmak. Bundan sonra da sizlerle birlikte sorunlarımızı çözmeye, yeni projeler üretmeye ve ilimizin marka değerini artırmaya çalışacağız. Eğitimde, sanayide, tarımda, turizmde her noktada çalışmalarımızı iyi bir noktaya getirerek yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.
Toplantıda, dernek başkanları da görüşlerini dile getirerek, çözüm konusundaki önerilerini Vali Tuna'ya iletti.
(Şİ-SD-Y)

27.01.2017 18:11:25 TSI
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