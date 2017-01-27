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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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İzinsiz tabelalara 20 bin TL ceza

27 Ocak 2017 Cuma, 18:07
İzinsiz tabelalara 20 bin TL ceza
İzinsiz tabelalara 20 bin TL ceza

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehirde afiş kirliliğine izin vermiyor.
Zabıta yetkililerinin verdiği bilgiye göre, geçen bir yıl içinde yasak yerlere asılan 3 bin 862 afiş ve tabela kaldırılarak, bunları asan kişiler hakkında yasal işlem yapıldı. Belirlenen yerlerin dışında elektrik direklerine, duvarlara, trafolara afiş asmanın yasak olduğunu ve asanlar hakkında cezai işlem yapıldığını söyleyen yetkililer, "Gelişigüzel asılan afiş ve tabelalar görüntü kirliliği oluşturup, kent estetiğini bozmaktadır. Afiş asmak veya tabela koymak isteyen işletme veya şahısların belediyemizin ilan ve reklam yönetmeliğine uyması gerekmektedir. Kurallara uymayanlar hakkında her zaman olduğu gibi bundan sonra da yasal işlem yapılacaktır. İzinsiz afiş astığı veya tabela koyduğu tespit edilen 233 şahıs ve işletmeye yazılı uyarı verilirken 49 şahsa 20 bin 135 TL ceza kesildi" şeklinde konuştular.
(GY-Y)

27.01.2017 18:12:23 TSI
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