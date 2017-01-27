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12 Bingölspor-Diyarbekirspor maçı Zazaca anlatımlı TRT Kurdi'de naklen yayınlanacak



DİYARBAKIR (İHA) - Bölge sporuna yönelik yayınları yapan TRT Kurdi'den yeni bir hizmet daha. TRT Kurdi ilk defa bir maçı Zazaca anlatımlı canlı olarak veriyor.

TRT Kurdi ilk kez Bingöl'de canlı maç yayını yapacak. 3.Lig 3.Grup'ta mücadele eden 12 Bingölspor ve Diyarbekirspor arasında 29 Ocak Pazar günü oynanacak maç TRT Kurdi tarafından naklen yayınla ekrana getirilecek. TRT Kurdi, alt sıraları ve zirve yarışını yakından ilgilendiren maçı saat 13.00'dan itibaren Zazaca anlatımla ekrana taşıyacak.

(İHA-AKK-S)



27.01.2017 18:15:12 TSI

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