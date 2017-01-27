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Sivas Sportif Havacılık Kulübü üyeleri Vali Çelik'i ziyaret etti



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Birhaftadır İnönü ilçesindeki Türk Hava Kurumu (THK) Eğitim Merkezi'nde model uçak yapım kursu alan Sivas Sportif Havacılık Kulübü üyeleri, Vali Azmi Çelik'i ziyaret etti.

Uzman eğitmenler ve rehber öğretmenler eşliğinde kapsamlı bir eğitime tabi tutulan öğrenciler, Eskişehir'i çok beğendiklerini söyledi. Eğitim döneminin son gününü Eskişehir gezisiyle tamamlayan kursiyerler, Vali Azmi Çelik'i ziyaret ederek, ilimizde bulunmaktan dolayı duydukları memnuniyeti iletti.

Eskişehir'in ciddi anlamda tarihi ve doğal güzellikleri olduğunu hatırlatan Vali Çelik, öğrencilerin eğitim amaçlı da olsa şehri yakından tanıma fırsatı bulduğuna sevindiğini belirtti. İnönü ilçesindeki Türk Hava Kurumu Eğitim Merkezi'nin uzman eğitmen kadrolarından oluştuğunu hatırlatan Vali Çelik, Eskişehir'i havacılığın kalbi olarak nitelendirdi.

Sivas Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Ayla Çakır da, öğrencilerin bu çalışmalar sayesinde sosyal bir paylaşım ortamı yakaladığını ifade etti. Öğrencilerin kenti çok beğendiğini dile getiren Başkan Çakır, "Öğrencilerimiz 1 haftadır Eskişehir'de model uçak yapım kursu görüyor. Eskişehir'deki son günümüzde şehri daha yakından tanımaya çalıştık. Öğrencilerimiz Eskişehir'i çok beğendi. İleride akademik hayatlarını burada devam ettirmek istiyorlar. Sivas gibi Eskişehir'in de tarihi güzellikleri var. Canlı ve dinamik bir şehir. Eskişehir'de bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim" şeklide konuştu.

Öte yandan öğrencilerle bol bol sohbet eden Vali Çelik, günün anısına heyettekilere çeşitli hediyeler verdi.

(MK-MET-Y)



27.01.2017 18:16:02 TSI

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