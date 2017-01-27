YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. MTSO'dan tanıtım toplantısına davet

MTSO'dan tanıtım toplantısına davet



MALATYA (İHA) - Hibe Programı kapsamında Malatya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen projenini tanıtı 30 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirileceği belirtildi.

MTSO tarafından yürütülecek olan, 'Malatya'da Dezavantajlı Üç Grubun Uyum ve Mesleki Becerilerini Geliştirerek İşgücü Piyasasına Dahil Olma ve İstihdam Edilme Oranlarını Artırma Projesi'nin tanıtımının 30 Ocak Pazartesi günü saat 10:00'da gerçekleştirileceği duyuruldu. MTSO tarafından yapılan açıklamada proje ile ilgili bilgi verilerek, "Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen söz konusu hibe programı, Sözleşme Makamı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte ve izlenmektedir. Programın Operasyon Faydalanıcısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü'dür. Malatya'da Dezavantajlı Üç Grubun Uyum ve Mesleki Becerilerini Geliştirerek İşgücü Piyasasına Dahil Olma ve İstihdam Edilme Oranlarını Artırma projesi, program kapsamında Malatya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülmektedir. Projenin toplam bütçesi 267 milyon 121 bin 22 Avro olup, bu tutarın 13 milyon 356 bin 6 Avro'luk kısmı Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın eş finansman katkısıdır. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülecek olan Malatya'da Dezavantajlı Üç Grubun Uyum ve Mesleki Becerilerini Geliştirerek İşgücü Piyasasına Dahil Olma ve İstihdam Edilme Oranlarını Artırma Projesi, dezavantajlı grupların sosyal hayata entegrasyonunu ve istihdamını kolaylaştırmada önemli rol oynayacaktır. Projenin tanıtımı amacıyla 30 Ocak Pazartesi, saat 10:00 'da Grand Akkoza Otel'de açılış ve işbirliği toplantısı düzenlenecektir" denildi.

(BT-SD-Y)



27.01.2017 18:22:45 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER