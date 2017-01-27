27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Afyonkarahisar "EMITT Turizm ve Seyahat Fuarı"nda yerini aldı

27 Ocak 2017 Cuma, 18:27
Afyonkarahisar "EMITT Turizm ve Seyahat Fuarı"nda yerini aldı
Afyonkarahisar "EMITT Turizm ve Seyahat Fuarı"nda yerini aldı

(Fotoğraflı)

Hayati Kanat
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Bu yıl 21.'si düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) Afyonkarahisar'ın kültür ve turizm potansiyelini tanıtmak amacıyla geniş bir stant açıldı.
Zafer Kalkınma Ajansı'nın (ZEKA) destekleriyle hazırlanan tanıtım standında Afyonkarahisar Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Afyonkarahisar Belediyesi ve Sandıklı Belediyesi yerini aldı. Stant da ziyaretçilere Frig Vadisi'nden, Afyonkarahisar Mevlevihanesi'ne, Kocatepe'den, kaplıcalara, mermerinden, sucuğuna, lokumuna uzanan zengin tarih, kültür ve turizm birikimini paylaştı.
Fuarı içerisinde büyük ilgi gören Afyonkarahisarlı firmaları stantlarında ziyaret eden Afyonkarahisar Vali Aziz Yıldırım, birçok bürokratı da kent için açılan stant da ağırladı.
(HK-GC-

27.01.2017 18:32:17 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Gençler vatandaşlara Osmanlı Şerbeti ikram etti
YEREL

GENÇLER VATANDAŞLARA OSMANLI ŞERBETİ İKRAM ETTİ
2016 yılında Afyonkarahisar'da 8 bin 297 konut satıldı
YEREL

2016 YILINDA AFYONKARAHİSAR'DA 8 BİN 297 KONUT SATILDI
Başkan Konak'tan, 'Yeni Anayasa'ya tam destek
YEREL

BAŞKAN KONAK'TAN, 'YENİ ANAYASA'YA TAM DESTEK
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı
YEREL

İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI
Başkan Acar, Şimşek'e verilen veda yemeğine katıldı
YEREL

BAŞKAN ACAR, ŞİMŞEK'E VERİLEN VEDA YEMEĞİNE KATILDI
Afyonkarahisar'da hava durumu
YEREL

AFYONKARAHİSAR'DA HAVA DURUMU
Afyonkarahisar'da otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL

AFYONKARAHİSAR'DA OTOMOBİL TIRA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI