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Çorum'da 140 konutun hak sahibi kura ile belirlendi



(Fotoğraflı)



M. Muttalip Yalçın

ÇORUM (İHA) - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Çorum'da Devane 2. Etap Kentsel Yenileme projesi kapsamında yapılan 140 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi.

Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen kura çekim törenine Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve başvuru sahibi ve aileleri katıldı.

Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, önceki nesillerin çektiği sefaletle ve onların gayretleriyle bugün Türkiye'nin müreffeh bir ülke haline geldiğini söyledi. Devletin ve hükümetin dünyayı hayran bırakan, dünyanın dikkatini çeken bir kalkınma hızıyla yüksek hedeflere emin adımlarla yürüdüğünün altını çizen Kılıç, "Devletimiz ve hükümetimiz sosyal devlet olmanın bilinciyle dezavantajlı kesimlere, alt gelir gruplarına yönelik oldukça kapsamlı programlar yürütmektedir. Bu programlardan bir tanesi de yine dünya ülkelerinin bizden kopya etmeye çalıştığı bir metotla toplu konut yönetimi metoduyla ülkemizdeki insanları konut sahibi yapma projesidir." ifadelerini kullandı.

Düzenlenen törende şehit ailelerin yakınlarının da konut sahibi olacağını belirten Vali Kılıç, kura sonucu konutlarına kavuşacak olan vatandaşlara da hayırlı olsun temennisinde bulundu.

TOKİ Finansman Daire Başkanı Ayhan Karaca da, TOKİ'nin 58. hükümet döneminden 65. hükümete kadar "Planlı Kentleşme ve Konut Üretimi Seferberliği" kapsamında 81 ilde 3 bin 359 şantiyede 765 bin 238 konut rakamına ulaşıldığını söyledi.

Üretilen konutların yüzde 85,56'sının sosyal konut niteliğinde olduğunu belirten Karaca, yapılan sosyal konutların 595 bin 449 adedinin teslim edildiğini, söz konusu işler kapsamında 85,56 milyarlık 5 bin 664 adet ihalenin sonuçlandırıldığını ifade etti.

TOKİ tarafından Çorum'da bir çok yatırımın hayata geçirildiğini kaydeden Ayhan Karaca, TOKİ'nin kentte tamamlanan ve inşaatı devam eden uygulamaların toplam yatırım maliyetinin yaklaşık 405 milyon lra olduğunu sözlerine ekledi.

Program noter huzurunda çekilen kura ile konutların hak sahipleri belirlenmesiyle sona erdi.

(MMY-BÖ)



27.01.2017 18:42:26 TSI

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