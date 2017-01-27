YEREL HABERLER / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gençler vatandaşlara Osmanlı Şerbeti ikram etti

Gençler vatandaşlara Osmanlı Şerbeti ikram etti



(Fotoğraflı)



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Karahisar Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından Osmanlı Haftası kutlamaları kapsamında vatandaşlara "Osmanlı Şerbeti" dağıttı.

Karahisar Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından "21-27 Ocak Osmanlı Haftası" gerçekleştirilen çeşitli etkinlikler ile kutlanmaya başlandı. Etkinlikle kapsamında gençler Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve cami bahçelerinde Türk damak tatları arasında önemli bir yere sahip olan Orman Şerbeti ikram etti. Osmanlı Haftası'nın ayrıca düzenlenecek çeşitli etkinlikler ile kutlanmaya devam edeceği öğrenildi.

(GC-



27.01.2017 18:51:36 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER