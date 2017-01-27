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Pratisyen doktor için cenaze töreni düzenlendi



(Fotoğraflı)



Erdal Anak

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybeden pratisyen doktor için çalıştığı hastanenin önünde tören düzenlendi.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Pratisyen Doktor Selam Kanepeci için Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin önünde tören düzenlendi. Törene eşi, oğlu, yakınları ve çok sayıda meslektaşı katıldı.



"Binlerce hastaya şifa veren bir arkadaşımızdı"

Burada konuşan Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi Genel Müdürü Cevahir Haberal, "Arkadaşımızı ani kaybetmedin derin üzüntüsü içindeyiz. Binlerce hastaya şifa veren bir arkadaşımızdı. Tıp olarak hiçbir yardımda bulunanın ezikliği içindeyiz. Acımızı paylaşan herkese teşekkür ederim. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Ardından Kanepeci'nin tabutunun başına geçen sevenleri karanfil bıraktı ve daha sonra hastanenin morguna kaldırıldı. Kanepeci'nin cenazesi yarın memleketi Adana'da Abdioğlu Köyü Mezarlığı'na defnedilecek.

(ÖZ-Y)



27.01.2017 18:59:16 TSI

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