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Kazada ağır yaralanan sürücü hayata tutunamadı



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Manisa'da tır ile kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında ağır yaralanan kamyonet sürücüsü Bilgin Erdel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 26 Ocak Perşembe günü akşam saatlerinde Alaşehir yönünden, Gölmarmara yönüne giden Ömer Aral yönetimindeki 64 SH 704 plakalı tır ile Köprübaşı istikametinden, Salihli istikametine gitmekte olan Bilgin Erdel (34) yönetimindeki 35 PJV 79 plakalı oksijen tüpü yüklü kamyonet çarpıştı. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü ile kamyonette yolcu olarak bulunan Esmagül Özdemir(11) kabinde sıkıştı. Erdel ve Özdemir, sıkıştığı yerden Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri çıkarılırken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Erdel, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

(BA-ÖZ-Y)



27.01.2017 19:16:37 TSI

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