Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu: Aydın'a 2. Dönem Geleceğim
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AYDIN (İHA) - Aydın Milli Eğitim Müdürlüğü görevini 5 yıldan bu yana yürüten Pervin Töre'nin yerine atanan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu Aydın'daki görevine 2. Dönem başlayacağını belirtti.
Kendisinin şu anda Aydın'da olmadığını belirten Bilal Yılmaz Çandıroğlu, "Bakanlığımızın önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek toplantıları var. Bu toplantılardan sonra 2. Dönemde Aydın'daki görevime başlamam söz konusu" diyerek Aydın'daki saldırıdan da haberi olmadığını kaydetti.
(İK)
27.01.2017 19:28:40 TSI
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