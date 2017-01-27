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Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu: Aydın'a 2. Dönem Geleceğim

27 Ocak 2017 Cuma, 19:23
Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu: Aydın'a 2. Dönem Geleceğim
Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu: Aydın'a 2. Dönem Geleceğim

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Aydın Milli Eğitim Müdürlüğü görevini 5 yıldan bu yana yürüten Pervin Töre'nin yerine atanan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu Aydın'daki görevine 2. Dönem başlayacağını belirtti.
Kendisinin şu anda Aydın'da olmadığını belirten Bilal Yılmaz Çandıroğlu, "Bakanlığımızın önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek toplantıları var. Bu toplantılardan sonra 2. Dönemde Aydın'daki görevime başlamam söz konusu" diyerek Aydın'daki saldırıdan da haberi olmadığını kaydetti.
(İK)

27.01.2017 19:28:40 TSI
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