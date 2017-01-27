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AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk;

- "Referandum öncesinde sokak sokak gezip halkımıza anlatacağız"



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KIRIKKALE (İHA) - Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığını ziyaret eden AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk, "Şuandaki sistem artık köhnemiş. Bizim artık bir yol değiştirmemiz lazım, aynı arabayla aynı yolda gidilmez''dedi.

Milletvekili Abdullah Öztürk, "Önümüzde bir referandum sürecimiz var. Bu çok önemli. Her ne kadar muhalefet rejim değişikliği diye sabote etse de bir hükümet sistem değişikliğini önümüzde ki günlerde aynı seçimlerde olduğu gibi sizlerle le toplantılar yaparak, sivil toplum örgütleriyle sokak sokak, cadde cadde gezerek bunu anlatacağız. 1923'ten beri artık köhnemiş bir yapı var. 14 aydır meclisteyim. Saatlerce hiç bir şey yapılmıyor. Onaylanmayacak grup önerileri bunlarla vakit geçiriliyor. Gereksiz yere vatandaşın zamanı da heba ediliyor. Dolayısıyla bu sistem değişikliğinde inşallah Cumhurbaşkanlığının başkanlığın da Türkiye'yi daha iyi yere getirecek.''şeklinde konuştu.

"Türkiye yüzdesinin üzerinde oy bekliyorum"

Kırıkkale halkına güvendiklerini ve Türkiye ortalamasının üzerinde bir oy beklediklerini belirten Milletvekil Öztürk, "Şuanda ki sistem artık köhnemiş. Bizim artık bir yol değiştirmemiz lazım aynı arabayla aynı yolda gidilmez. Sistem değişmiş, imkanlar değişmiş, hedefler büyümüş. İnşallah bu referandum sürecini güzel geçireceğiz. Bir önceki seçimde yüzde 63 oy almıştık. Şimdi MHP'de bu referanduma destek verdi. Kırıkkale'de Türkiye ortalaması yüzde 49'du. Biz 14 puan üzerinde almıştık. Yine Kırıkkale'de Türkiye ortalamalarının üzerinde bir oy alarak anayasa değişikliğine katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki engelleri daha kolay atlatabilmek için bu esaret yapısını değiştireceğiz. Biz bu ülkenin 14 yılda çehresini değiştirdik. Türkiye 2000'li yıllara kadar neler yaşadı.''diye konuştu.

"En ucuz krediyi veriyoruz"

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Osman Cebeci'de, "Güzel bir genel kurul yaptık. Şuanda 2 bin 200 ortağımız var. Binin üzerinde katılım oldu. Geçen yıl içinde kullandırdığımız kredi 93 Milyon liraya ulaştı. Ortaklarımızın ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Genel Başkanımız Kırıkkale'ye de ayrı bir önem veriyor. Kırıkkale esnafına bir sıkıntı yaşatmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim yıllık faizimiz yüzde 5'dir. İktidarımızın esnafa bakış acısı gerçekten çok iyi. Hükümet esnafa nasıl bir katkı sağlarım diye her türlü girişimlerde bulunuyor. Türkiye'deki en ucuz krediyi biz veriyoruz.'' ifadelerini kullandı.

(BÖ)



27.01.2017 19:49:11 TSI

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