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Romanlardan Edirne Baro Başkanı'na tepki



(Fotoğraflı)



Ergin Yıldız

EDİRNE (İHA) - Edirne Roman Dernekleri Başkanı Erdem Güyümgüler, trafikte bir avukat ve Roman vatandaşının yaşadığı tartışma konusunda basın açıklaması yaptı.

Yaşanan tartışma sonrası Roman vatandaşının tutuklanmasına tepki gösteren Güyümgüler, "Edirne Baro Başkanı Özgür Yıldırım'a ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrası Tükenmez Gülçen isimli sosyal medya kullanıcısı yapmış olduğu yorumda, 'Çingene hükümdarlık, krallık, derebeylik verilmiş ve ilk babasını kesmiş' şeklindeki yorumla Roman vatandaşları aşağılayarak hakaret etmiştir. Bu söylemleri nedeniyle kendisine dava açacağız. Bu gibi suçlamalar toplumumuzda sebebiyet veren baro başkanını da kınıyorum. Bizler Menzilahır Mahallesinde yaşayan Roman vatandaşları olarak bu durumdan çok üzüntü duyuyoruz. Toplumun önünde bizleri ötekileştirdikleri için çok üzgünüz" dedi.

Menzilahır Mahalle Muhtarı Ergin Karabayır da, "Bu Edirne ve Türkiye genelinde yaşayan Roman vatandaşlar için üzücü bir durum. Özgür Yıldırım hukukçu olduğu için ona yakışmayan bu sözleri kınıyorum. Küçük bir olaydan yola çıkarak Türkiye genelinde Romanları aşağılamak üzücü bir durum" dedi.

Öte yandan Trakya Roman Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TROYDEM) Başkanı Erkan Makas da konuyla ilgili Romanları desteklediğini bildirdi.

(EY-Y)



27.01.2017 19:49:36 TSI

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