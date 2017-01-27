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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Dursunbeyli Sporcular Badminton İl Şampiyonu Oldular

27 Ocak 2017 Cuma, 21:10
Dursunbeyli Sporcular Badminton İl Şampiyonu Oldular
Dursunbeyli Sporcular Badminton İl Şampiyonu Oldular

(Fotoğraflı)

Hüdayi Demirhan
BALIKESİR (İHA) - Badminton Balıkesir okullar arası Finallerine katılan Dursunbey Farabi Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi öğrencileri zorlu rakiplerini eleyerek finale yükselirken, sporcular takım halinde İl Birincisi oldu. Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan dereceye giren öğrencileri kutlayarak ödüllendirdi.
Balıkesir'de gerçekleşen Okullar arası Badminton Şampiyonasına katılan Dursunbey Farabi Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi büyük bir başarıya imza attı. Şampiyona'nın iddialı takımlarını bir bir eleyen sporcular, şampiyonanın sonunda ise birinci olarak kupayı kaldırdılar.
Önümüzdeki günlerde Çanakkale'de yapılacak olan Marmara Bölgesi elemelerine de katılacak olan sporcular geçtiğimiz günlerde Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ı makamında ziyaret ettiler. Şampiyonluk kupasını kendilerine her daim destek olan Başkan Bahçavan'la paylaşan sporcular; Osman Dırama, Mehmet Ali Akbaba, Mehmet Sefa, Kemal Canbey, Oğuzhan Kılık, Bahadır Baltacı ve öğretmenleri turnuva hakkında bilgi verdiler. Ziyarette öğrencileri Dursunbey'in ismini başarılarla duyurdukları için teşekkür eden Başkan Bahçavan, İlçede bulunan gençlere hem sportif hem de sosyal açıdan her zaman destekleyeceklerini söyledi.
Ziyaretin sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekilen Başkan Bahçavan, sporculara raket, ayakkabı ve eşofman desteği sağlayacakları müjdesini verdi.
(HD)

27.01.2017 21:14:48 TSI
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