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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Bandırma'da metruk evde yangın

27 Ocak 2017 Cuma, 21:17
Bandırma'da metruk evde yangın
Bandırma'da metruk evde yangın

(Fotoğraflı)

İbrahim Aldemir
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde metruk bir evde yangın çıktı.
Çınarlı Mahallesi'nde metruk bir evde çıkan yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangında evde yaşayan kimsenin olmadığı ve uzun zamandır metruk halde bulunduğu öğrenildi. Yangın kısa sürede söndürüldü.
(ÖZ-Y)

27.01.2017 21:22:02 TSI
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