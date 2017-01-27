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Yoğun kar ve Buzlanma tır'ı yol kapattırdı

27 Ocak 2017 Cuma, 21:19
Yoğun kar ve Buzlanma tır'ı yol kapattırdı
Yoğun kar ve Buzlanma tır'ı yol kapattırdı

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Akçakoca-Karasu çevre yolunda yoğun kar ve buzlanma nedeniyle kayan TIR yolu kapattı.
Edinilen bilgiye göre, Akçakoca- Karasu çevre yolunda aşırı kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Tır'ın kayması sebebiyle yol trafiğe kapandı. Trafik ekipleri,kayarak yolu katan Tır'ı güvenlik eşliğinde traktörler yardımıyla kurtardı.Uzun çalışma sonrası Kazada maddi hasar gelirken yol trafiğe açıldı.
(TT-AY)

27.01.2017 21:24:59 TSI
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