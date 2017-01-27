28 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Selfie Box uygulamasına tüm stantlardan ilgi var

27 Ocak 2017 Cuma, 21:20
Selfie Box uygulamasına tüm stantlardan ilgi var
Selfie Box uygulamasına tüm stantlardan ilgi var
- Akçakoca panosu önünde kuyruk oluşuyor

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Akçakoca standı, bu yıl EMITT Fuarında başka stantlarda görülmeyen bir hizmet vermeye başladı. Selfie box uygulamasından sadece ziyaretçiler değil, civar stantların görevlileri de faydalanmaya başladı.
Akçakoca'nın farklı kesitlerinin yer aldığı arka fon fotoğraflarının içinde poz veriyormuş gibi çekim ve kayıt yapan Selfie box uygulamasının bir önemli özelliği de çekilen fotoğrafı anında sosyal medya paylaşım ağlarında paylaşabiliyor olmanız.
Selfie boxtan ücretsiz fotoğraf çektiren ziyaretçiler, fotoğrafın basıldığı kartta yer alan barkodu cep telefonlarıyla tarattıktan sonra, facebook, tvitter, instagram gibi paylaşım sitelerinden anında paylaşıyorlar.
Bu özellikleri bilen duyan diğer stant görevlileri de Akçakoca standının yolunu tutarken, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen stant çalışanlarının yaptıkları fotoğraf paylaşımlarında doğal olarak Akçakoca'nın tanıtımı yapılıyor.
(TT-AY)

27.01.2017 21:26:22 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Yoğun kar ve Buzlanma tır'ı yol kapattırdı
YEREL

YOĞUN KAR VE BUZLANMA TIR'I YOL KAPATTIRDI
İstanbul Valisi Vasip Şahin'le EMITT özçekimi
YEREL

İSTANBUL VALİSİ VASİP ŞAHİN'LE EMITT ÖZÇEKİMİ
Karda mahsur kalanların yardımına Türk Kızılayı yetişti
YEREL

KARDA MAHSUR KALANLARIN YARDIMINA TÜRK KIZILAYI YETİŞTİ
EMITT 2017, Turizm Fuarında Akçakoca standına yoğun ilgi
YEREL

EMITT 2017, TURİZM FUARINDA AKÇAKOCA STANDINA YOĞUN İLGİ
Akçakoca standı vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor
YEREL

AKÇAKOCA STANDI VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR
Düzce'de yoğun kar yağışı
YEREL

DÜZCE'DE YOĞUN KAR YAĞIŞI
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
Düzce'de 130 köy yolu kapandı
YEREL

DÜZCE'DE 130 KÖY YOLU KAPANDI