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Dağcılar Süphan Dağı tırmanışı için bilgilendirildi

27 Ocak 2017 Cuma, 22:35
Dağcılar Süphan Dağı tırmanışı için bilgilendirildi
Dağcılar Süphan Dağı tırmanışı için bilgilendirildi

(Fotoğraflı)

Özcan Beşkardeş
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesine gelen Türkiye dağ kayağı milli sporcuları, Süphan Dağı tırmanışı öncesinde bilgilendirme toplantısına katıldı.
Türkiye dağ kayağı milli sporcuları, Süphan Doğa Sporları Derneği (SUPHANDOSD) Kulübü Başkanı Adem Gül, tarafından tırmanış konusunda bilgilendirildi. Gül yaptığı açıklamada, "11-12 Şubat 2017 tarihlerinde Erzincan'da düzenlenecek olan dünya dağ kayağı şampiyonasına katılacak olan Türkiye dağ kayağı milli sporcuları, ilçemiz sınırları içerisinde bulunan Süphan Dağı'na eğitim tırmanışı gerçekleştirecek. Tırmanışa katılacak olan arkadaşlarımızı tırmanış konusunda bilgilendirdik. Yapacağımız bu tırmanış için bizlerden desteğini esirgemeyen belediye başkanımız Necati Gürsoy'a çok teşekkür ediyorum. Başkanımız Necati Gürsoy, 2014 yılında 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle Süphan Dağı'na gerçekleştirmiş olduğumuz tırmanışta bizleri yalnız bırakmayarak Süphan Dağı'na tırmanan ilk belediye başkanı oldu. İlçemizde çok sayıda belediye başkanı geldi geçti fakat Necati Bey farkını ortaya koyarak bizlere vermiş olduğu önemi bizimle birlikte Süphan Dağı'na tırmanarak gösterdi. Belediye başkanımıza bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayıp destek olduğu için kendisine şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise, dağcı ekibini ilçede ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade ederek, "Süphan Dağı'na eğitim tırmanışı için gelerek ilçemizi tercih eden arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Adilcevaz Belediyesi olarak bu tür organizasyonlara her zaman destek olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Bu tür organizasyonlar ilçemizin tanıtımına önemli katkılar sağlıyor. Kış şartlarına rağmen Süphan Dağı'na zirve yapacak olan arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. İnşallah kazasız belasız tırmanışlarını gerçekleştirip geri dönerler. Bu tırmanışa katkısı olacak olan başta Adem kardeşimize ve tüm katılımcılara teşekkür eder, başarılar dilerim" dedi.
Dağcı ekibi, 28 Ocak 2017 Cumartesi günü, sabah saatlerinde Süphan Dağı'na tırmanmak için SÜPHANDOSD önünden kamp için At Yaylası bölgesine hareket edecek. Tırmanışa Adilcevaz'dan Adem Gül, İbrahim Göksoy, Sedat Kaplancı ve İrfan Özden de katılacak.
(ÖZ-Y)

27.01.2017 22:40:29 TSI
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