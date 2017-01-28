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ADÜ Rektörü Bircan 'A Politik' programına konuk oldu



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Kanal A'da gazeteci Mehmet Toprak'ın moderatörlüğünü yaptığı A Politik programına konuk oldu.



Milli Eğitim sistemi ve yeni müfredatla ilgili son gelişmelerin tartışıldığı programın diğer konukları, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bekir Gür, Psikolojik Danışman Mürşid Ekmel Aybek oldu.



Üniversitelerin, öğrencinin eğitim-öğretim hayatındaki son basamak olduğunun altını çizen ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, "Üniversite eğitimine başlamadan önce öğrencinin almış olduğu eğitimin kalitesi, bizim üzerine ekleyeceğimiz bilgilerin niteliğini doğrudan etkilemektedir" diyerek yeni müfredat çalışmalarıyla birlikte, eğitim sisteminde kalitenin artacağı konusunda olumlu düşüncelere sahip olduğunu belirtti.



Okullarda eğitimi zayıflatıp öğrencileri dershanelere mecbur bırakan yapının çökertilmesiyle eğitim sisteminin daha da güçlendiğine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Bircan, Milli Eğitim sistemindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve Adnan Menderes Üniversitesi'ni tercih eden öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine yönelik he türlü fırsatın kendilerine sunulduğunu kaydetti.

(MB-Y)



28.01.2017 08:35:45 TSI

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