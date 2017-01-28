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Çalışma hayatındaki milli seferberlik AYTO'da anlatıldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında 17 Ocak tarihinde imzalanan oda ve borsalarda İŞKUR Hizmet Noktası protokolü kapsamında Aydın Ticaret Odası (AYTO) toplantı salonunda "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik İl Toplantısı" düzenlendi.



Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Osman Arıkan Nacar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı Genel Müdür Vekili İsmail Gerim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürü Ahmet Açıkgöz, Mesleki Yeterlilik Kurumu Daire Başkanı Mehmet Ordukaya, İŞKUR Genel Müdürlüğü İç Denetmeni Özkan Öztürk, İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi, AYTO Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Coşkun Cerit, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ergün Evran ve Yönetim Kurulu Üyeleri Şenol Bakış ile Sertuğ Yakan katıldılar.



Geçtiğimiz günlerde imzalanan protokolle çalışma hayatında büyük bir seferberlik ilan edildiğinin altını çizen Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Osman Arıkan Nacari "Devletimiz iş hayatının sorunlarını yakından takip ediyor ve çözüm odaklı bir anlayışla bütün paydaşları bir araya getirerek esnafımızın, kobimizin, sanayicimizin problemlerini çözmek için çalışıyor" dedi.



Toplantı da katılımcıların sorunlarını da dinleyen Nacar, sorunların, anında çözümü için toplantı sırasında iletilen soruların muhatapları olan genel müdürlere telefon ile bağlanarak sorunlara çözüm aradı. Özellikle 2 çalışanın altında kalan işletmelerin destek alamaması hususunda dile getirilen problem hakkında notlar alan Nacar, Şubat ayı içerisinde problemin çözüleceğinin müjdesini de verdi.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Toplantısına katıldığı için toplantıda yer alamayan AYTO Başkanı Hakan Ülken'in yerine AYTO'yu temsil eden Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Coşkun Cerit ise, devletin başlatmış olduğu bu istihdam seferberliğine destek vermekten dolayı Aydın Ticaret Odası olarak mutlu olduklarını dile getirdi. Aydın Ticaret Odası olarak Oda üyelerini devletin verdiği destek ve hibeler konusunda her zaman bilgilendirdiklerini kaydede Cerit, sektörel toplantılarla her sektörün sorunlarını Aydın'daki bürokratlarla Oda üyelerini bir araya getirerek karşılıklı istişare edilmesini sağladıklarını ve bundan sonra da üzerlerine düşenden fazlasını yapacaklarını belirtti.

(MB-Y)



28.01.2017 08:36:53 TSI

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