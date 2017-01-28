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Mavi bereli tertiplerden Kayseri şehitlerine vefa

28 Ocak 2017 Cumartesi, 09:32
Mavi bereli tertiplerden Kayseri şehitlerine vefa
Mavi bereli tertiplerden Kayseri şehitlerine vefa

(Fotoğraflı)

Mustafa Bakırhan - Mustafa Biçer
İSTANBUL (İHA) - Kayseri 1. Komando Tugayında çeşitli tarihlerde askerliğini yaparak terhis olan 120 eski komando, 17 Aralık'ta çarşı iznine çıkarken bombalı saldırıya uğrayarak 13 askerini şehit veren eski birliklerine moral ziyaretine gitti.
120 eski komando, Kayseri şehitlerine vefa için yola çıktı. Kayseri 1. Komando Tugayı'nda farklı tarihlerde komando olarak askerliğini yapan 120 kişi, 17 Aralık'ta çarşı iznine çıkarken bombalı saldırıya uğrayarak 13 askerini şehit veren eski birliklerine moral ziyaretine gitti. Beykoz Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen ziyarete İstanbul'dan 120 komando katılırken Türkiye genelinde ise bin kadar komando eşlik etti. Beykoz Belediyesi önünde bir araya gelen komandolar marşlar eşliğinde otobüslerle Kayseri'ye hareket etti.
Yıllar önce askerde yaptıkları gibi içtima alan askerler komutanlarına selam durdu. Yanlarında askerlik hatırası olan mavi berelerini alan askerler, yıllar sonra tekrar askerlik heyecanını yaşadı.

"Bayrak düştüğü zaman her şey düşer"
Beykoz Belediyesi Başkan Danışmanı Sadık Ali Uslu, saldırıda şehit olan askerler için mevlid okutacaklarını belirterek, "Aziz Türk milletine verilecek mesaj şu, 80 milyon olarak biz bir bütünüz, dolayısıyla vatan sevgisi imandandır, vatanı olmayanın imanı olmaz. Bayrak düştüğü zaman her şey düşer. Dolayısıyla her Türk asker doğar mantığıyla bizim kardeşlerimizin orada 40 mevlidini yapmaya gidiyoruz. Diğer illerden katılacak arkadaşlarımızda var. O havayı teneffüs etmek istiyoruz. Orada yaklaşık bin kişi olacağız. Eski askerliğini yapmış arkadaşlarımız olacak" dedi.
Askerliğini Kayseri'de yapan Bülent Özel ise, "Bir saldırı sonucu kaybettiğimiz 14 tane şehit evladımız var. Şu anda biz sadece onları acılarını paylaşmak adına taziyelerimi sunmak, başsağlığı dilemek için bir mevlid organizasyonu yaptık. Tükiye'nin birçok illerinden, birçok arkadaşımız şuanda Kayseri yolundalar. Biz İstanbul'dan 120 kişilik bir grupla bu organizasyona katkıda bulunmaya gidiyoruz" şeklinde konuştu.
Kayseri 1. Komando Tugayındaki askerlere moral ziyareti yapan askerler ayrıca 13 askerin şehit oluşlarının 40'ıncı günü nedeniyle düzenlenecek mevlide katılacak. Cumartesi sabahı Kayseri'ye ulaşması beklenen eski askerler, ilk olarak Köşkkışla'daki Acemi Birliğini ziyaret ederek vatani görevini yapmakta olan erlerle buluşacak. Ardından mavi berelerini giyerek patlamanın meydana geldiği otobüs durağını ziyaret edecek olan grup, şehitler anısına saygı duruşunda bulunacak ve İstiklal Marşı okuyacak. Sonrasında ise tugayın içinde yer alan Zincidere 1. Komando Tugay Komutanlığı Mehmetçik Camii'nde kılınacak öğlen namazının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim ve 40 mevlidi okunacak.
(MB-HB-MK-Y)

28.01.2017 09:37:43 TSI
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