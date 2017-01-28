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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Trakyakent encümeni toplandı

28 Ocak 2017 Cumartesi, 09:45
Trakyakent encümeni toplandı
Trakyakent encümeni toplandı

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliği TRAKYAKENT Yönetim Kurulu aylık olağan toplantısını, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı ve Birlik Başkanı Kadir Albayrak başkanlığında gerçekleştirdi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapılan toplantıya Başkan Albayrak ile birlikte Encümen Üyeleri Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Vize Belediye Başkanı Sedat Balkı, Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin ve Birlik Müdürü Behçet Atlı katıldılar.
Gündemdeki 2017 çalışmalarının ele alındığı toplantıda, Şubat ayı günü birlik eğitim programı, Şarköy Belediyesinin eğitim çalışması talebi ve Malkara Belediyesinin proje ortaklığı talebi görüşülerek karara bağlandı.
Toplantıda ayrıca, Türkiye Belediyeler Birliğinden gelen ortak eğitim talebi ile Türkiye Belediyeler Birliği ve Akdeniz Belediyeler Birliği ortaklığında düzenlenecek olan Antalya Fuarı ve Sempozyum programı da değerlendirildi.
(HLD-BA-Y)

28.01.2017 09:51:07 TSI
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